GIRO DI FUOCO - “FUCK YOU”, LA FURIA DEL VELOCISTA HALLER SI ABBATTE SU UN TIFOSO CHE PROVA A STRAPPARGLI LA BORRACCIA DALLA BOCCA – RISSA SFIORATA SUL TRAGUARDO DELLA 12ESIMA TAPPA DELLA CORSA ROSA: LA REAZIONE DEL CORRIDORE SPAVENTA IL MALCAPITATO FAN - VIDEO

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Da gazzetta.it
 

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Momento di tensione sul traguardo di Pinerolo, nella 12esima tappa del Giro d'Italia. Il velocista austriaco Marco Haller della Katusha taglia il traguardo con la borraccia in bocca, ma un tifoso gliela strappa per tenersi un cimelio. La reazione del corridore spaventa il malcapitato fan.

 

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