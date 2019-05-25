Haller-Borraccia-Giro-dItalia-2019
GIRO DI FUOCO - “FUCK YOU”, LA FURIA DEL VELOCISTA HALLER SI ABBATTE SU UN TIFOSO CHE PROVA A STRAPPARGLI LA BORRACCIA DALLA BOCCA – RISSA SFIORATA SUL TRAGUARDO DELLA 12ESIMA TAPPA DELLA CORSA ROSA: LA REAZIONE DEL CORRIDORE SPAVENTA IL MALCAPITATO FAN - VIDEO-
Haller-Borraccia-Giro-dItalia-2019
“DIBBA”, TORNA! A ROMA LA PIAZZA SEMIVUOTA DEL M5S (CON GRILLO ORMAI EVAPORATO) INVOCA DI BATTISTA CHE RISERVA UNA STILETTATA A DI MAIO: "NON VEDO PERCHÉ CAMBIARE LA REGOLA DEI DUE MANDATI" (LO STESSO CONCETTO DETTO DA DAVIDE CASALEGGIO A ‘LE MONDE’) – BATTUTE SUL GOVERNO, SUL PD, SULLA LAZIO E SU BERLUSCONI: "SE ANDASSE AD ANTIGUA LO PORTEREI IO A CAVACECIO…” – SEGNATEVI LA DICHIARAZIONE DI DI MAIO: “ORA SCHIAFFI NON NE PRENDEREMO PIU’” - VIDEO
IL CACIO SUI MACRON – PENSAVATE CHE L’ACQUISTO DI AUCHAN DA PARTE DI CONAD PASSASSE LISCIO IN FRANCIA? VI SBAGLIAVATE: LACTALIS, DOPO ESSERSI COMPRATA PER DUE SPICCI PARMALAT, HA PUNTATO FORTE LA “NUOVA CASTELLI”, PRIMO ESPORTATORE DEL PARMIGIANO REGGIANO – DAL 2006 A OGGI I NOSTRI CUGINI HANNO FATTO SHOPPING PER 115 MILIARDI NEL BELPAESE...
IL SEXGATE DI CR7 - I LEGALI DELLA DONNA CHE HA ACCUSATO IL FUORICLASSE DELLA JUVE DI AVERLA STUPRATA CITANO IN GIUDIZIO IL PORTOGHESE - SECONDO QUANTO RIPORTA IL 'MIRROR', GLI AVVOCATI DI KATHRYN MAYORGA SAREBBERO RIUSCITI A RINTRACCIARE L'INDIRIZZO ITALIANO DI CRISTIANO RONALDO E AVREBBERO GIÀ CONTATTATO LA POLIZIA PER CONSEGNARE LA CITAZIONE…
FIORENTINA, ECCO LO ZIO D’AMERICA –SECONDO ‘IL NEW YORK TIMES’ ROCCO COMMISSO, NUMERO UNO DI MEDIACOM E PROPRIETARIO DEI COSMOS, E' VICINO ALL’ACQUISTO DEL CLUB VIOLA PER 150 MILIONI DI DOLLARI: POTREBBE UFFICIALIZZARE L'ACCORDO GIÀ LUNEDÌ – L’IMPRENDITORE ITALO-AMERICANO, IN PASSATO INTERESSATO AL MILAN, POTREBBE AGGIUNGERSI ALLA LISTA DI PROPRIETARI AMERICANI DI CLUB DEL CALCIO ITALIANO (DALL’HEDGE FUND ELLIOTT A PALLOTTA)
CAFONALINO – GRAN FOLLA DI STAR AL COSTANZI DI ROMA PER LO STREPITOSO ALLESTIMENTO DI EMMA DANTE DEL CUPO “L’ANGELO DI FUOCO” DI PROKOFIEV – LA STANCANELLI ANCHE CON I CALZINI E' LA PIU' CHIC – REGINA DEL PALCO REALE LA FASCINOSA AMBASCIATRICE BRITANNICA JILL MORRIS – CARLO FUORTES ACCOGLIE TUTTI: GIULIANO FERRARA, AMEDEO MINGHI, LIDIA RAVERA, GIANCARLO DE CATALDO, SALVATORE ROSSI…
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…