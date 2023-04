6 apr 2023 17:12

IL GIUDICE SPORTIVO HA SQUALIFICATO PER 3 GIORNATE JUAN CUADRADO, PER IL PUGNO RIFILATO A SAMIR HANDANOVIC ALLA FINE DI JUVE-INTER - SOLO UNA GIORNATA PER IL PORTIERE NERAZZURRO E PER ROMELU LUKAKU - I BIANCONERI DOVRANNO GIOCARE ANCHE IL BIG MATCH CONTRO IL NAPOLI CON IL PRIMO ANELLO DELLA TRIBUNA SUD SENZA SPETTATORI, PER I "BECERI E INSULTANTI CORI E GRIDA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE" CONTRO L'ATTACCANTE BELGA NERAZZURRO…