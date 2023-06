30 giu 2023 16:06

GIUNTOLI A DESTINAZIONE – L’EX DS DEL NAPOLI CRISTIANO GIUNTOLI SARA’ IL NUOVO RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DELLA JUVE, MANCA SOLO L'UFFICIALITÀ - L'INTESA VERBALE COL PRESIDENTE DE LAURENTIIS È AVVENUTA CON LA RINUNCIA AD ALCUNE MENSILITÀ – A NULLA E’ VALSO L’ATTIVISMO DELL'EX DG BIANCONERO LUCIANO MOGGI, RADIATO PER CALCIOPOLI, CHE SPINGEVA PER PORTARE ALLA JUVE COME DIRETTORE SPORTIVO L’EX LAZIALE IGLI TARE...