29 mag 2024 15:40

GIUSTIZIA PER DIEGO - IL PROCESSO IN ARGENTINA PER LA MORTE DI DIEGO ARMANDO MARADONA, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL PROSSIMO 4 GIUGNO, È STATO RINVIATO E SPOSTATO AL PROSSIMO 1 OTTOBRE - INIZIALMENTE ERA STATO DECISO CHE SOLTANTO UN COLLEGIO DI TRE GIUDICI AVREBBE CONDOTTO IL DIBATTIMENTO, MA UNA DELLE IMPUTATE, L'INFERMIERA DAHIANA MADRID, HA CHIESTO L'INTERVENTO NEL PROCESSO DI UNA GIURIA POPOLARE - SUL BANCO DEGLI IMPUTATI DI "OMICIDIO SEMPLICE CON POSSIBILE DOLO" SIEDERANNO OTTO PERSONE, FRA CUI…