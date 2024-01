LA GIUSTIZIA SPORTIVA? NON CONTA UN CAZZO - FABIO PARATICI SI E' DIMESSO DAL TOTTENHAM, DOPO LA SQUALIFICA DI 30 MESI PER IL CASO PLUSVALENZE DELLA JUVE, EPPURE CONTINUA A ESSERE UNA FIGURA CHIAVE PER IL MERCATO DEL CLUB LONDINESE - IL DIRIGENTE NON PUÒ RAPPRESENTARE IL CLUB, FIRMARE CONTRATTI, TRATTARE CON AGENTI E GIOCATORI, MA CONTINUA A LAVORARE DA CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE DEGLI "SPURS", DANIEL LEVY - E MOLTI DEGLI ULTIMI COLPI DEL TOTTENHAM ARRIVANO DALL'ITALIA...

Estratto dell'articolo di Massimiliano Nerozzi per il “Corriere della Sera”

L’ultima «dritta» al Tottenham, Fabio Paratici l’ha data all’inizio dello shopping invernale, per l’acquisto di Radu Dragusin (Genoa), [...] E ora pare aver suggerito di mettere [...] le mani — su Ederson, dell’Atalanta. Bruciato sul rogo in Italia, per l’inchiesta sui conti della Juve (dove è indagato) e per la squalifica sportiva di 30 mesi, l’ex manager dei nove scudetti filati bianconeri è rimasto di casa a Londra: [...] agli Spurs, club da cui aveva dato le dimissioni nove mesi fa.

Era stato «bannato» totalmente dal calcio solo un mesetto, tra il marzo e l’aprile dello scorso anno, quando la Fifa aveva recepito un’errata comunicazione italiana sull’estensione della «inibizione temporanea»; ma dopo il ricorso (vinto) ha ripreso il ritmo d’ordinanza: preso aerei, visto partite, ovunque e comunque, scovato giocatori, quel che ha sempre amato fare. [...] Così, pur senza alcun contratto, al Tottenham è una voce piuttosto ascoltata, da consigliere dello storico presidente Daniel Levy, un tipo potente e diffidente.

Riassumendo: a rigor di squalifica, non può rappresentare un club in riunioni di calcio, andare negli spogliatoi dopo la partita, firmare contratti, trattare con agenti e giocatori. [...] Già alla ripresa della Premier, nell’agosto 2023, Paratici spuntò in tribuna, con i tifosi che gli chiedevano autografi e selfie: sui social erano fioccate pure critiche e meme — perché tutto il mondo è pallone — ma per lo più il popolo Spurs lo apprezza, a giudicare dalle foto, sugli spalti o nei dintorni del prato. Insomma, quasi non se n’è mai andato: che lui fosse ancora vicino al Tottenham «era un segreto di Pulcinella», osservava qualche tempo fa The Athletic.

Va da sé, la sua griffe c’era su diversi acquisti: da Vicario a Micky van de Ven, da Udogie a Maddison. A conti fatti, metà squadra l’ha portata lui, e ora che le cose stanno andando abbastanza bene — il Tottenham è quinto in Premier, a caccia dei posti Champions — i tabloid parlano di una (sua) rivincita. Perdonandogli pure l’aver pescato tanto dalla Juve e dalla serie A. Per un motivo, pratico: se il terzetto Romero-Bentancur-Kulusevski è costato [...]

