IL GLADIATORE DEL FORO! SONEGO BATTE IN RIMONTA RUBLEV (3-6 6-4 6-3) E VOLA IN SEMIFINALE: STASERA AFFRONTERA’ SUA MAESTA’ NOLE DJOKOVIC – SI PARLAVA SOLO DI SINNER E BERRETTINI, ALLA FINE LORENZO IL MAGNIFICO E’ IL PRIMO ITALIANO IN SEMIFINALE A ROMA DOPO 14 ANNI (L’ULTIMO ERA STATO VOLANDRI NEL 2007 – IL TECNICO ARBINO A "TUTTI CONVOCATI" SU RADIO 24:“QUANDO GLI HAN DETTO CHE SI PARLA SOLO DI SINNER E BERRETTINI SONEGO HA RISPOSTO CHE... ”- VIDEO

Il gladiatore del Foro. Lorenzo Sonego batte in rimonta il numero 7 al mondo Rublev (3-6 6-4 6-3) e vola in semifinale: stasera affronterà Sua Maesta’ Nole Djokovic (che ha superato Tsitsipas 4-6;7-5; 7-5). Si parlava solo di Sinner e Berrettini, alla fine tocca a Lorenzo il Magnifico riportare il tennis italiano in semifinale a Roma dopo 14 anni (l’ultimo era stato l’attuale capitanod i Davis Filippo Volandri nel 2007. Il tecnico di "Sonny", Gipo Arbino, ospite di “Tutti convocati” su “Radio 24” aveva detto a proposito della rivalità con Sinner e Serrettini: “Quando glielo hanno chiesto, Sonego ha risposto giusto, sono più giovani e forti. Lorenzo è una mosca bianca, non sa cos'è l'invidia, fa la sua strada, non guarda gli altri…"

Lorenzo Sonego supera il russo Andrey Rublev 3-6, 6-4, 6-3 e vola in semifinale negli Internazionali d'Italia di tennis a Roma. Il tennista torinese, che si è imposto in due ore e 33 minuti di match, affronterà nel pomeriggio il numero 1 del mondo Novak Djokovic, in un incontro che inizierà non prima delle 18.30. Sonego, dopo aver perso il primo set contro Rublev, è stato capace di giocare un ottimo tennis, senza mai perdere il servizio negli altri due set, andando a vincere il suo primo quarto di finale in un torneo Masters 1000.

