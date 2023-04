L’AUTOGOL DEL PUPONE. SE TOTTI AVESSE CHIUSO SEI MESI FA L’ACCORDO CONSENSUALE PROPOSTO DAL SUO AVVOCATO DI ALLORA, ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, E ACCETTATO DAL LEGALE DI ILARY, ALESSANDRO SIMEONE, OGGI SAREBBE GIÀ PRONTO PER FIRMARE IL DIVORZIO - NON SOLO. L’ACCORDO BERNARDINI-SIMEONE ERA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO PER L’EX CAPITANO GIALLOROSSO (12MILA AL MESE ANZICHÉ 12.500). MA L’ACCANITA NOEMI LO BOCCIÒ PERCHÉ LO RITENEVA TROPPO ESOSO (INSISTEVA PER 6 MILA EURO: 2 MILA A FIGLIO) - NON BASTA. IL GIUDICE HA DECISO CHE I VERSAMENTI DOVRANNO INIZIARE NON DA OGGI MA DA FEBBRAIO SCORSO, DAL GIORNO CHE LUI LASCIÒ LA CASA CONIUGALE. PIÙ AUTOGOL DI COSÌ…