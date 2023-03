GONCALO RAMOS AVRÀ FESTEGGIATO DI NUOVO CON UNA "PUGNETTA"? L'ATTACCANTE ASSOLUTO MATTATORE: IL BENFICA TRAVOLGE IL BRUGES E STACCA IL PASS PER I QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS - AVANTI ANCHE IL CHELSEA CHE BATTE 2-0 IL BORUSSIA DORTMUND, RIBALTANDO L'1-0 DELL'ANDATA. GRAHAM POTTER SALVA IL SUO POSTO SULLA PANCHINA DEI LONDINESI - IN CONFERENCE LA LAZIO PERDE IN CASA CON L'AZ ALKMAAR...

Estratto dell'articolo di Antonino Bua per www.oasport.it

[…] la massima competizione europea per club conosce già due delle otto squadre che prenderanno parte ai quarti di finale: si tratta di Benfica e Chelsea. Il passaggio dei portoghesi al prossimo turno sembrava quasi scontato alla vigilia, e oggi è stato riconfermato. Schmidt e i suoi uomini hanno completamente travolto i belgi del Club Brugge per 5-1. […] I Blues invece, hanno ribaltato la gara d’andata persa al Signal Iduna Park, vincendo per 2-0 nello splendido Stamford Bridge. […]

GONÇALO RAMOS ON FIRE

La partita giocata stasera all’Estadio da Luz sin dai primi minuti ha visto salire in cattedra i padroni di casa. […] Gli ospiti cercano di resistere alla feroce pressione degli uomini di casa e ci riescono fino al 38esimo minuto del primo tempo. Gonçalo Ramos serve Rafa che con un tiro di destro dal centro dell’area di rigore, buca il portiere del Brugge: è 1-0. Ma non finiscono così i primi 45 minuti: Gonçalo Ramos è infermabile, e dopo una serpentina piazza la sfera alle spalle di Mignolet. 2-0.

La valanga portoghese

Se nel primo tempo il Benfica riesce a dominare, nella ripresa fa ancora meglio. Gonçalo Ramos (ne abbiamo già sentito parlare) al 57′ riceve un cross dalla fascia sinistra da parte di Grimaldo. Di prima e di sinistro sigla la doppietta e il 3-0. […]

Al 71esimo Joao Mario trasforma dal dischetto e porta i suoi a +4. Al 77′ […] Rafa Silva serve di tacco Joao Neves, che a sua volta serve quello che si rivelerà poi l’autore del 5-0. Il Brugge trova il gol della bandiera con Meijer, che con un gran tiro all’incrocio infila il portiere del Benfica. […]

PRIMO TEMPO CON STERLING PROTAGONISTA

[…] I Blues partono forte e vogliono subito rendere poco ospitale il proprio terreno di gioco. […]

La partita è spumeggiante con continui capovolgimenti di fronte; il gol degli uomini di Potter è però nell’aria. E al 43′ l’ex City Sterling, uno dei più attivi tra i suoi, con un potente tiro da posizione centrale, buca il portiere giallonero. Il primo tempo termina con il risultato di 1-0.

RIPRESA CON HAVERTZ CHE RIMEDIA AL PROPRIO ERRORE

Nella ripresa non passano nemmeno 7 minuti che l’arbitro assegna un rigore al Chelsea dopo un check al VAR. Penalty concesso a seguito di un fallo di mano di Wolf in area. A calciare dagli undici metri ci pensa Havertz. Il tedesco inizialmente sbaglia colpendo il palo, ma per una falsa partenza dell’estremo difensore tedesco, il rigore si ribatte. Stesso angolino ma stavolta palla in buca d’angolo. 2-0 e rimonta completata. […]

