GOODBYE, “SIR”/SOR CLAUDIO – RANIERI È STATO ESONERATO DAL WATFORD DOPO SOLO 4 MESI – DECISIVA LA SCONFITTA PER 3-0 CONTRO IL NORWICH CHE HA PORTATO IL CLUB DI POZZO AL PENULTIMO POSTO DI PREMIER LEAGUE, A -2 DALLA ZONA SALVEZZA (ANCHE SE CON 3 GARE DA RECUPERARE) – IL FAVORITO PER LA SUA SUCCESSIONE SAREBBE L'EX GRANADA DIEGO MARTINEZ, CHE POTREBBE DEBUTTARE NEL RECUPERO DEL 5 FEBBRAIO CONTRO IL BURNLEY…

Da www.corrieredellosport.it

CLAUDIO RANIERI WATFORD

Claudio Ranieri saluta già il Watford. Il club della famiglia Pozzo ha deciso di esonerare ufficialmente il tecnico a causa dei deludenti risultati della squadra. Ranieri aveva assunto la guida lo scorso 4 ottobre, mettendo insieme solo 7 punti in 13 partite. Dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Norwich nello scontro diretto di venerdì, gli Hornets sono scivolati al penultimo posto di Premier League, a -2 dalla zona salvezza anche se con tre gare ancora da recuperare.

CLAUDIO RANIERI WATFORD

Il punto più alto è stato invece raggiunto il 20 novembre con il 4-1 rifilato al Manchester United, da allora la squadra ha rimediato appena un punto nel pari col Newcastle. Ora è caccia al nuovo allenatore: il favorito sarebbe l'ex Granada Diego Martinez, che potrebbe debuttare nel recupero del 5 febbraio contro il Burnley.

Il comunicato del Watford

claudio ranieri 2

"Il Watford Football Club conferma la separazione dall'allenatore Claudio Ranieri. Il Board degli Hornets riconosce in Claudio un uomo di grande integrità e onore, che sarà sempre rispettato qui a Vicarage Road per i suoi sforzi nel guidare la squadra con dignità. Tuttavia, il Consiglio ritiene che, con quasi la metà del campionato ancora da giocare, un cambiamento nella posizione di Head Coach ora darà al suo sostituto il tempo sufficiente per lavorare con una squadra di talento per raggiungere l'obiettivo immediato di rimanere in Premier League. Non verranno rilasciati ulteriori commenti del club fino a quando questa nuova nomina non sarà confermata".