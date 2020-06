UN GOVERNATORE NEL PALLONE - L'ORDINANZA ABRUZZESE PER IL CALCIO AMATORIALE: VIETATE MARCATURE A UOMO, SCIVOLATE, CONTRASTI. IL TOCCO DEL PALLONE SOLO COI GUANTI. È INOLTRE VIETATO SPUTARE O STARNUTIRE - ODDO, PESCARESE DOC ED EX TECNICO DEL PESCARA: ''È COME DIRE CHE NON SI PUÒ GIOCARE''. E L'ABRUZZO È PURE LA REGIONE DEL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA!

ORDINANZA SPORT ABRUZZO: ODDO, COME DIRE 'NON GIOCARE'

MARCO MARSILIO

(ANSA) - Nella regione dove hanno allenato Zdenek Zeman, Giovanni Galeone, Massimo Oddo, e giocato Ciro Immobile, Marco Verratti e Lorenzo Insigne, l'Ordinanza numero 72, emanata dal presidente della Regione Marco Marsilio, per quel che concerne il calcio amatoriale, stabilisce che sono vietati i contrasti per il recupero de pallone così come le marcature a uomo e le scivolate. Il tocco del pallone è consentito solo ed esclusivamente se muniti di guanti.

È inoltre vietato sputare o starnutire, se non munita di fazzoletto. L'Ordinanza, entrata in vigore ieri, è valida fino al 31 luglio prossimo, data identificata come giorno ultimo dell'emergenza sanitaria. Oddo, Campione del Mondo nel 2006, pescarese doc, ex tecnico del Pescara (con cui ha vinto quattro anni fa il campionato di B) spiega che "è come dire che non si può giocare. Non si possono credo, e lo dico senza nessuna polemica ci mancherebbe, fare le cose a metà. In questo modo e con queste prescrizioni diventa impossibile praticare uno sport che è di squadra, come il calcio".

Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT24 oddo camoranesi oddo