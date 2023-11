GRANDE CAPITANO, FORZA TOSCANA! CRISTIANO BIRAGHI, CAPITANO DELLA FIORENTINA, È STATO FOTOGRAFATO MENTRE AIUTAVA A SGOMBERARE LE STRADE DI CAMPI BISENZIO DOPO L'ALLUVIONE - DOPO LA PARTITA CON LA JUVE, IL TERZINO HA INDOSSATO CALOSCE E GUANTI PER ASSISTERE I VOLONTARI CHE LAVORANO NEI TERRITORI COLPITI DAL MALTEMPO - L'UTENTE INSTAGRAM CHE HA POSTATO LA FOTO: "BIRAGHI, SENZA PUBBLICITÀ, È SCESO IN CAMPO PER…"

Estratto dell'articolo di Ilaria Masini per www.gazzetta.it

Privatamente, senza pubblicizzare la propria voglia di portare soccorso a chi è in difficoltà. Cristiano Biraghi è stato fotografato da un cittadino e postato su Instagram mentre a Campi Bisenzio aiuta, come molti altri volontari, le persone che sono in stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito duramente la Toscana in questi giorni. […]. La foto è stata condivisa dal profilo Instagram 999-Firenze con la scritta: "Biraghi, senza pubblicità, è sceso in campo per dare una mano alla popolazione colpita dall'alluvione". […]

