15 apr 2024 19:48

LA GRANDE PAURA E’ PASSATA: N'DICKA VIENE DIMESSO DALL'OSPEDALE DI UDINE DOPO IL MALORE DI IERI IN CAMPO E TORNA A CASA - IN MATTINATA IL DIFENSORE GIALLOROSSO HA FATTO ALTRI ACCERTAMENTI CHE HANNO ESCLUSO COMPLICAZIONI E PATOLOGIE CARDIACHE – IL COMUNICATO DELLA ROMA: "IL QUADRO CLINICO È COMPATIBILE PER UN TRAUMA TORACICO CON MINIMO PNEUMOTORACE SINISTRO"