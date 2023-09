LA GRANDE SORPRESA DEGLI US OPEN E’ MATTEO ARNALDI CHE DOPO LA VITTORIA SU NORRIE ENTRA TRA I PRIMI 50 DEL MONDO: AGLI OTTAVI SFIDERA’ ALCARAZ. IL RITRATTONE: NATO A SANREMO, L’AZZURRO HA 22 ANNI COME SINNER, IL SUO “AGENTE” È FOGNINI. È FIDANZATO CON UNA RAGAZZA AUSTRALIANA. HA INIZIATO LA STAGIONE AL NUMERO 134 DEL MONDO, MA IN QUESTO 2023 MATTEO È ESPLOSO. E PENSARE CHE DA RAGAZZINO SI PREOCCUPAVA PERCHÉ….

Jannik Sinner agli ottavi di finale dello US Open ce lo aspettavamo. Matteo Arnaldi, invece, è la grande sorpresa del torneo: il 22enne di Sanremo, dopo aver battuto anche Cameron Norrie, si è guadagnato una sfida da Festival (è proprio il caso di dirlo), contro Carlos Alcaraz e il primo ingresso della vita tra i primi 50 del mondo. E pensare che da ragazzino si preoccupava perché gli avversari stavano crescendo più e prima di lui...

Arnaldi, dove ha iniziato

Dopo aver iniziato a giocare a tennis a cinque anni palleggiando assieme al nonno contro il muro del circolo, fino a 12 si è diviso tra nuoto, sci, calcio e judo, prima di scegliere la racchetta: a 13 ha vinto i campionati italiani. Cresciuto tra il centro tecnico federale di Tirrenia e la Milano Tennis Academy, dal 2021 è tornato ad allenarsi al Circolo Tennis Sanremo, guidato dall’attuale allenatore Alessandro Petrone, con Matteo Civarolo e i preparatori Diego Silva e Filippo Ferraris a completare il team.

Arnaldi nei primi 50 Atp

Dopo aver giocato, lo scorso anno, le NextGen Atp Finals a Milano, ha iniziato la stagione al numero 134 del mondo, ma in questo 2023 Matteo è esploso: in Spagna, a Tenerife e Murcia, ha vinto due Challenger (e un altro a giugno a Heilbronn, in Germania) ma la vittoria che lo stesso Arnaldi ha definito «la più importante della carriera» è stata quella nel Masters 1000 di Madrid contro Casper Ruud , superato dopo aver passato due turni di qualificazioni. La settimana successiva, alle porte degli Internazionali BNL d’Italia, è entrato per la prima volta tra i primi 100, ora come detto è nei primi 50.

L’idolo Djokovic e l’agente Fognini

Sempre umile in ogni sua uscita pubblica, non ha nascosto la sua preferenza per Djokovic (in campo oggi). «Lo ammiro perché anche io per caratteristiche sono un contrattaccante da fondo — ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta —. Ma se dovessi rubare qualcosa a un big del presente o del passato, vorrei avere la visione di gioco di Federer». Fabio Fognini, ligure come lui, ha selezionato Arnaldi come uno degli assistiti della sua agenzia di management «Back to next», creata per aiutare i giovani nel passaggio tra la categoria Juniores e il professionismo. Negli ultimi mesi il loro rapporto si è intensificato e, prima dell’inizio del torneo, Fognini e Arnaldi (insieme a un altro giovane azzurro, Matteo Gigante) si sono fotografati in giro per New York.

Arnaldi e la fidanzata australiana Mia

Il profilo di Matteo Arnaldi conta «solo» 22mila follower. Tante foto in campo, qualcuna con la compagna australiana Mia. «Stare con lei mi rende felice».

