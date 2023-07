GRAVE, GRAVISSIMO, GRAVINA: “LA MANCATA QUALIFICAZIONE A MONDIALI E OLIMPIADI? IO VINCO IN ALTRI SETTORI” (QUALI? IL LOTTO? LA TOMBOLA A NATALE?) – IL PRESIDENTE DELLA FIGC INVECE DI PRENDERSI LE RESPONSABILITA’ DEL DISASTRO DEL CALCIO ITALIANO LA BUTTA IN CACIARA ACCUSANDO “I DISFATTISTI”. POI SI AGGRAPPA PURE AL RECORD DI IMBATTIBILITA’ DELLA NAZIONALE DI MANCINI E VIENE SPERNACCHIATO SUI SOCIAL: “QUANDO UN’AZIENDA NON FUNZIONA, DI SOLITO, SI CAMBIANO I VERTICI”- DAGOREPORT

Estratto dell'articolo di Massimiliano Castellani per Avvenire

I valori del calcio scendono in campo nel panel organizzato a Potenza per la terza serata della Festa di Avvenire in Basilicata. E chiamato a rispondere, direttamente dal terreno di gioco, è il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

Negli ultimi tempi alcune scelte della nostra Federazione sono fonte di impopolarità, di reazioni scomposte da parte di gruppi di facinorosi che usano anche mezzi inconsueti per intimidire. Noi non ci prestiamo a nessun tipo di strumentalizzazione, tanto meno politica e puntiamo esclusivamente sulla conoscenza.

Alcuni attribuiscono alla mia persona la colpa di non aver riformato la giustizia sportiva, e qui siamo sul piano della mancanza di conoscenza. La giustizia sportiva della Figc con la riforma 2019 ha inserito la perentorietà dei termini. Non solo. Ha individuato tempi molto ristretti che nel rispetto dell’esercizio del diritto di difesa consentono una definizione rapida dei giudizi. I problemi dunque non sono da ricercarsi nella giustizia federale. Anzi, forse per una volta è proprio il legislatore statale che dovrebbe guardare con più attenzione ad alcuni cardini del giudizio sportivo. E la tempestività è di certo uno di essi.

Per molti non sta funzionando il calcio azzurro: fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila, Under 21 eliminata dagli Europei e che manca la qualificazione olimpica, dove l’Italia è assente dai Giochi di Pechino 2008.

Premessa doverosa, il mio ruolo di presidente Figc non è quello di colui che deve vincere i campionati del mondo e quindi calciare i rigori decisivi. Mi dispiace deludere i tifosi quando non ci qualifichiamo ai Mondiali o alle Olimpiadi, ma io vinco in altri settori e nelle dimensioni in cui la Figc, come ho spiegato, sta investendo in risorse economiche e soprattutto umane.

Quanto ai risultati, faccio notare ai disfattisti che la Nazionale di Roberto Mancini oltre a un Europeo vinto nel 2021 aveva anche stabilito il primato mondiale delle 37 partite di imbattibilità, record strappato alle vecchie e vincenti selezioni di Spagna e Brasile. L’Under 21 fino alla vittoria con la Svizzera era stata difesa, in quanto “derubata” dal gol fantasma (regolarissimo) segnato contro la Francia, e presa ad esempio per «l’ottimo calcio».

Poi viene eliminata e si grida allo scandalo della pochezza del nostro settore giovanile. Allora, sempre per conoscenza, informo che tutte le nostre Nazionali giovanili sono arrivate alle fasi finali dei rispettivi tornei europei e mondiali e che l’Under 20 è attualmente vicecampione del mondo

