GRAZIE ROMA, CORE DE 'STA RIAD – LA SPONSORIZZAZIONE DEL FONDO SOVRANO SAUDITA SULLE MAGLIE DELLA ROMA, CON IL LOGO “RIYADH SEASON”, DIVENTA UN CASO POLITICO, VISTO IL DUELLO RIAD-ROMA PER EXPO 2030 – IL SINDACO GUALTIERI, COME DAGO-DIXIT, HA PROVATO A OPPORSI ALL'ACCORDO ATTRAVERSO MALAGÒ. E ORA ROSICA: “CI TEMONO SERIAMENTE... NOI SIAMO DAVIDE, LORO SONO GOLIA COME DIMOSTRA LA SCELTA DI VENIRE A SPONSORIZZARE LA AS ROMA…” – LA VERSIONE DEL CLUB GIALLOROSSO

roma sponsorizzazione arabia saudita - riyadh season

(ANSA) - Non solo Roberto Mancini ct, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, o la Supercoppa italiana e quella spagnola. L'Arabia Saudita prosegue la sua offensiva promozionale attraverso il calcio, a suon di petrodollari; e in attesa di veder coronato il sogno di un Mondiale (è ufficiale oggi la candidatura al 2034) lavora attraverso lo sport anche per Expo 2030.

L'ultimo accordo calcistico è destinato a far discutere in Italia, per la corsa a due Roma-Riad verso l'esposizione universale in programma tra sette anni. Oggi la società giallorossa ha annunciato "una nuova partnership biennale con Riyadh Season, che vedrà uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento apparire sulla maglia giallorossa".

roberto gualtieri

"E' una scelta della Roma, della proprietà, di indossare quella maglia, quello sponsor", è il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita proprio a Riad, mentre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sottolinea: "Ma allora ci temono seriamente... Noi siamo Davide, loro sono Golia come dimostra l'immensa capacità di spesa compresa la scelta di venire a sponsorizzare la As Roma. Come andrà la partita di Expo non lo so. So che noi ci batteremo fino alla fine senza timore e che ogni tanto, come insegnano i racconti biblici, le cose vanno diversamente dai pronostici...".

roma sponsorizzazione arabia saudita - riyadh season

"La Roma metta sulla maglia anche il logo della candidatura romana all'Expo 2030", propone Virginia Raggi, consigliera M5S ed ex sindaca. L'accordo del club giallorosso è per due stagioni, porterà nelle casse circa 25 milioni complessivi, oltre ad un paio di amichevoli da disputare nel corso del festival, tra fine ottobre e marzo, e l'apertura dei Roma store in Arabia Saudita. Uefa permettendo il logo sará già domani sera sulla maglia, in Europa League.

Ma la particolarità dell'accordo di sponsorizzazione con la Roma sta appunto nel fatto che Riad è diretta concorrente della Capitale italiana (e con la sudcoreana Busan) nella corsa per Expo 2030: la scelta finale il 28 novembre quando a Parigi i 179 stati membri del Bie (Bureau International des Expositions) decideranno la sede. Riad va all'attacco, anche in casa della principale avversaria, Roma: la scorsa settimana nel cuore di Villa Borghese, alla Casina Valadier, si è tenuto il Saudi Village, una iniziativa che pure non è passata inosservata.

roma sponsorizzazione arabia saudita - riyadh season

L'arrivo di Riad anche sul versante calcistico lascia aperti interrogativi. Già prima dell'ufficializzazione dell'accordo, quando si erano diffuse indiscrezioni su una possibile sponsorizzazione addirittura dell'ufficio turismo di Riad, fonti del club dei Friedkin avevano precisato che si sarebbe trattato di un accordo con un privato e perciò non impattante sulla corsa all'Expo essendo Riad Season un evento che vive di vita propria e che va avanti da anni.

La Roma, indispettita da qualsiasi ipotesi di concorrenza interna sleale, ha anche sottolineato come il Campidoglio fosse stato messo al corrente della trattativa. L'Arabia Saudita ha fatto del calcio uno dei vettori della sua immagine internazionale e del suo sviluppo economico. Possiede il club inglese Newcastle, ha reclutato per la Saudi League tanti calciatori europei, da Cristiano Ronaldo a Neymar.

ROMELU LUKAKU ROBERTO GUALTIERI

A Riad si sono già disputate la Supercoppa spagnola e quella italiana lo scorso inverno ed è in programma anche l'edizione 2024. E non c'è solo il calcio: l'Arabia Saudita si è aggiudicata anche l'organizzazione per i prossimi cinque anni della Next Gen di tennis, il 'master' degli Under 21 che da Milano (dove si sono tenute negli ultimi cinque anni) si sposteranno a Gedda.

roberto gualtieri roma sponsorizzazione arabia saudita - riyadh season