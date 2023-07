12 lug 2023 19:24

GREALISH PER LA TESTA! - IL CALCIATORE DEL MANCHESTER CITY, JACK GREALISH, È STATO PIZZICATO A UN FESTINO A IBIZA MENTRE BUTTAVA LE MANI IN CACIARA SULLE COSCE DI UNA RAGAZZA CHE BALLAVA ACCANTO A LUI. UN GESTO CHE HA MANDATO SU TUTTE LE FURIE LA COMPAGNA, SASHA ATTWOOD - FORSE L'ATTACCANTE INGLESE NON HA ANCORA SMALTITO LA SBORNIA DOPO LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS E HA CONFUSO LA FANCIULLA CON… - VIDEO