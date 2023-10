GROSSO GUAIO IN FRANCIA - L'ASSALTO AL PULLMAN DEL LIONE DA PARTE DEI TIFOSI DEL MARSIGLIA, IN CUI È RIMASTO FERITO L'ALLENATORE DELL'"OL" FABIO GROSSO, È L'ENNESIMA DIMOSTRAZIONE DELLA CRISI DEL TIFO ORGANIZZATO IN FRANCIA - QUESTA VOLTA L'EX DIFENSORE AZZURRO SE L'E' CAVATA CON 15 PUNTI DI SUTURA E UN BRUTTO SPAVENTO (IL SUO VICE, RAFFAELE LONGO, È STATO FERITO DA UNA SCHEGGIA DI VETRO IN UN OCCHIO), MA SAREBBE POTUTA FINIRE MOLTO PEGGIO... - VIDEO

[…] Fabio Grosso […] oggi allenatore del Lione in Francia […] ieri sera era seduto nel bus del Lione con tutta la squadra e il suo staff quando un gruppo di "tifosi" del Marsiglia ha preso a sassate le vetrate del mezzo in marcia verso lo stadio Veldrome. Grosso è stato colpito da una bottiglia piena di birra che ha sfondato il finestrino e lo ha colpito a pochi millimetri dall'occhio. Per l'allenatore sono stati necessari 15 punti di sutura.

Per il suo vice Raffaele Longo una scheggia di vetro in un occhio. Un episodio gravissimo e vergognoso che ha portato all'annullamento della partita […] Grosso è corso immediatamente in infermeria una volta arrivato allo stadio per essere sottoposto alle cure dei sanitari. Il volto insanguinato dell'allenatore del Lione è stato messo in prima pagina quest'oggi da L'Equipe che ha sottolineato ancora una volta la crisi del calcio e del tifo organizzato in Francia. Grosso e il Lione in tarda serata, rimasti nella pancia del Velodrome per motivi di sicurezza, sono comunque scesi in campo per un gesto molto bello.

[…] Il Velodrome vuoto ha accolto il Lione che aveva come unico e solo obiettivo quello di raggiungere i propri tifosi appostati nel settore ospiti, nella parte alta dello stadio. Grosso ha voluto mostrarsi davanti a tutti con una vistosa fasciatura sul volto ma sorridente e sicuramente più sereno rispetto alle immagini che stavano circolando poco prima. Ha applaudito i suoi tifosi l'ex allenatore del Frosinone indicando con forza ognuno dei suoi giocatori provando a calibrare nuovamente l'attenzione sulla squadra e non su di lui.

Ma in una serata surreale come quella di ieri, era impossibile non concentrarsi sulle condizioni di Grosso e accertarsi che l'allenatore stesse bene. Ecco perché i tifosi del Lione hanno poi iniziato a intonare un coro: "Fabio Grosso! Fabio Grosso!". L'ultimo posto in classifica, la possibile talpa nello spogliatoio e le voci di un già possibile esonero sono sparite tutte. È stato messo l'uomo davanti e non l'allenatore. Le vicende della squadra, immischiata inevitabilmente nella lotta per non retrocedere, sono passate in secondo piano. […]

