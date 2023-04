IL GUARDALINEE HA ALZATO UN PO’ TROPPO IL GOMITO! – CLAMOROSO DURANTE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE LIVERPOOL-ARSENAL! IL DIFENSORE DEI “REDS”, ANDREW ROBERSTON SI INCAZZA CON L’ASSISTENTE DELL’ARBITRO, CONSTANTINE HATZIDAKIS, LO STRATTONA E LO SPINGE, E QUELLO RISPONDE CON UNA GOMITATA SUL MENTO! IL GUARDALINEE SARÀ SOSPESO DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DELL'INCHIESTA, APERTA DALLA FOOTBALL ASSOCIATION... - VIDEO

A linesman elbows Robertson in the chin and it’s he who then gets shown a yellow. Ok. pic.twitter.com/vcKXwnVvyr — Joanna Durkan (@JoannaDurkan_) April 9, 2023

CALCIO: PREMIER; GOMITATA A ROBERTRSON, SOSPESO GUARDALINEE

(ANSA) - Sara' sospeso da ogni attivita' per la durata dell'inchiesta aperta dalla Football Association Constantine Hatzidakis, il guardalinee accusato di aver colpito con una gomitata al mento il giocatore del Liverpoool, Robertson, al termine della primo tempo della partita con l'Arsenal, finita poi 2-2.

la gomitata di constantine hatzidakis a andrew robertson

L'organismo arbitrale ha infatti annunciato che "non designerà Hatzidakis alle partite di nessuna delle competizioni" durante le indagini. L'episodio ha diviso la critica. Ex come Chris Sutton sottolineano che "cose del genere non si sono mai viste in Premier", mentre Roy Keane, ex bandiera dello United, accusa Robertson di essere andato a protestare col guardalinee invece di essere preoccupato "di come la sua squadra stava difendendo. E' un atteggiamento da bambino". Un ex arbitro della Premier, Hackett, ha invece parlato di "carriera a rischioa per Hatzidakis: "Se a Mitrovic e' stata inflitta una squalifica di otto giornate per aver spinto l'arbitro, e tanti hanno detto che non era pena abbastanza severa, per il guardalinee deve essere usato analogo metro di giudizio".

GIALLO A LIVERPOOL: IL GUARDALINEE RIFILA UNA GOMITATA IN FACCIA A ROBERTSON?

Estratto dell’articolo di Davide Chinellato per www.gazzetta.it

Cosa è successo alla fine del primo tempo di Liverpool-Arsenal tra Andrew Robertson e l’assistente Constantine Hatzidakis?

andrew robertson mohammed salah

L’incredibile gomitata di un guardalinee ad un giocatore, secondo il difensore dei Reds, così furente dopo l’incontro ravvicinato da essere stato trattenuto dai compagni mentre protestava con l’arbitro, che l’ha punito con un cartellino giallo. Quello che è successo verrà chiarito dalla Pgmol, l’associazione che supervisiona i fischietti di Premier. "Siamo al corrente dell’incidente - hanno detto in un comunicato - e rivedremo l’accaduto per intero".

L’arbitro Paul Tierney ha appena fischiato la fine del primo tempo quando Robertson si avvicina ad Hatzidakis per protestare. […] nei video si vede Robertson approcciare il guardalinee, forse anche spingerlo o appoggiarsi a lui col corpo, prima di un gesto di Hatzidakis col braccio destro che sembra colpire Robertson al mento.

"Mi ha dato una gomitata in faccia" si vede il giocatore dei Reds dire ai compagni, mentre viene trattenuto a stento e convinto ad uscire dal campo, non prima che l’arbitro gli abbia mostrato il cartellino giallo per le proteste.

constantine hatzidakis

[…] L’assistente, 38enne internazionale, rischia una sospensione se verrà dimostrato che ha davvero colpito Robertson con una gomitata. Ma anche il difensore dei Reds è a rischio squalifica, se dovesse risultare che ha spintonato o strattonato l’arbitro. "Non ho visto quello che è successo ma mi dicono che le immagini parlino da sole" ha detto Klopp, senza prendere posizione sull’argomento. […]

la gomitata di constantine hatzidakis a andrew robertson