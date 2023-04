DOPO ESSERE STATO MASSACRATO IN LUNGO E LARGO DAI FAN SUDAMERICANI DI SHAKIRA, PIQUÉ REAGISCE: "NON HANNO UNA VITA. STANNO LÌ CON IL TELEFONO IN MANO. SUI SOCIAL HO SUBITO MINACCE DI MORTE, COSE INCREDIBILI, ASSURDE. E CHE IMPORTANZA POSSO DAR LORO? ZERO. SONO COME DEI ROBOT. LI TRATTO COME SE FOSSERO DEGLI AUTOMI” – IL RIFERIMENTO UN PO' SNOB ALLE ORIGINI DELLA CANTANTE: "È LATINOAMERICANA…” (COME A DIRE "E' UN PO' BURINA") - LA RISPOSTA SPEZIATISSIMA DI SHAKIRA