10 ott 2024 15:22

GUDMUNDSSON ASSOLTO! PER IL CASO DEL CALCIATORE DELLA FIORENTINA CADE L’ACCUSA DI CATTIVA CONDOTTA SESSUALE – E’ STATA EMESSA LA SENTENZA SULLA VICENDA DELLA DONNA CHE NELL’ESTATE DEL 2023 L’AVEVA DENUNCIATO PER PRESUNTE MOLESTIE DURANTE UNA SERATA IN DISCOTECA -ADESSO L’ACCUSA HA TEMPO FINO ALL’8 NOVEMBRE PER RICORRERE IN APPELLO. IN QUESTO CASO LA SENTENZA DEFINITIVA SLITTEREBBE A NON PRIMA DI GIUGNO 2025…