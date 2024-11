LA GUERRA TRA LEGA A E FIGC FINISCE QUI! LOTITO E DE LAURENTIIS VANNO IN MINORANZA, IL FRONTE INTER-JUVE-GALLIANI SALVA GRAVINA – “C’E’ BISOGNO DI SERENITA’” - ANCHE ROMA E ATALANTA SI SCHIERANO CON GLI UNDICI CLUB CAPITANATI DA BEPPE MAROTTA. NON CI SONO I NUMERI PER DARE PESO POLITICO AL RICORSO CONTRO LA RIFORMA VOLUTA DAL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO…

È Repubblica a dare la notizia di una lettera di undici club di Serie A. Lettera in cui gli undici dicono no al al ricorso contro la Federcalcio. Come scrive il quotidiano la Repubblica con Matteo Pinci è un modo per chiudere la battaglia politica tra le squadre del campionato e la Federcalcio di Gabriele Gravina, dopo la riforma dello Statuto federale votata lo scorso 4 novembre.

La lettera è arrivata in mattinata al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. A firmarla erano, in ordine alfabetico, Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia: poche righe, non una dichiarazione di guerra ma di intenti. In cui le squadre annunciavano l’intenzione di non votare il ricorso contro il risultato dell’assemblea della Federcalcio che ha riformato lo Statuto del calcio italiano. “C’è bisogno di serenità”, il concetto emerso dalla lettera.

Repubblica ricorda che può essere anche un solo club a presentare ricorso. Ma affinché venga depositato servono undici voti a favore, ossia la maggioranza. La lettera sancisce che non ci sono i numeri per andare alla guerra con Gravina.

se tutti confermeranno l’intenzione dichiarata nella lettera a Casini – e firmata, va ricordato – la Serie A non potrà presentare un ricorso come Lega. Potranno farlo singolarmente le squadre: ne basta una. Ma ovviamente diverso è il peso politico di un gesto isolato rispetto a una posizione collegiale.

La maggioranza delle squadre di Serie A ha deciso: la guerra con la Federcalcio è finita.

