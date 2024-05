LA GUERRA NEL PALLONE! - LA RHEINMETALL, LEADER TEDESCO NELL'INDUSTRIA BELLICA, DIVENTA SPONSOR DEL BORUSSIA DORTMUND - L'ACCORDO TRIENNALE, DAL VALORE DI CIRCA 3 MILIONI DI EURO, HA FATTO SCATENARE DIVERSE POLEMICHE INTORNO ALLA SQUADRA TEDESCA, A POCHE ORE DALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE CONTRO IL REAL MADRID - LA REPLICA DEL CEO DEI GIALLONERI: "LA SICUREZZA E LA DIFESA SONO PILASTRI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA. SOPRATTUTTO ADESSO. DOBBIAMMO AFFRONTARE QUESTA NUOVA NORMALITÀ…"

RHEINMETALL FIRMA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON IL BORUSSIA DORTMUND

Estratto da www.open.online

Rheinmetall è leader, in Germania, nell’industria bellica. E con lo scoppio della guerra in Ucraina, scrive Der Spiegel, la società ha visto quintuplicare il valore delle sue azioni. Forte dei profitti, Rheinmetall ha deciso di investire una parte del suo bilancio per sponsorizzare la seconda squadra di calcio tedesca per titoli conquistati.

muro giallo borussia dortmund 4

Si tratta del Borussia Dortmund che, secondo le prime indiscrezioni, ha firmato con il produttore di armi un contratto triennale, dal valore che si aggirerebbe sui 3 milioni di euro complessivi. […] la scelta del nuovo Champion Partner sta innescando diverse polemiche intorno al Dortmund, a poche ore dalla finale di Champions League che i tedeschi giocheranno contro il Real Madrid, sabato primo giugno.

RHEINMETALL

Rheinmetall, che è coinvolta nelle trattative sull’invio di armi occidentali all’Ucraina, nei prossimi anni incasserà circa 30 miliardi di euro dal processo di rinnovamento dell’esercito tedesco. Recentemente, poi, la società ha piazzato la vendita di 123 Panzer dal valore complessivo di 2,7 miliardi di euro. […]

Il ministro dell’Economia Robert Habeck ha definito la sponsorizzazione di Rheinmetall «insolita per una squadra di calcio», aggiungendo però che «riflette sicuramente in una certa misura la realtà dei tempi che cambiano».

muro giallo borussia dortmund 5

[…] E il ceo del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha voluto rispondere alle critiche rimarcando che «la sicurezza e la difesa sono pilastri fondamentali della nostra democrazia. Ecco perché riteniamo che sia la decisione giusta riflettere intensamente su come proteggere questi pilastri. Soprattutto adesso, momento storico in cui la libertà deve essere difesa in Europa ogni giorno, dovremmo affrontare questa nuova normalità. Attendiamo con impazienza la nostra partnership con Rheinmetall e, come Borussia Dortmund, ci apriamo consapevolmente a una discussione».

CARRO ARMATO RHEINMETALL i tank della rheinmetall 5 i tank della rheinmetall 6 RHEINMETALL i tank della rheinmetall 1 RHEINMETALL