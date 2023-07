GUERRA AL PEZZOTTO - DOPO LA NUOVA LEGGE CONTRO LA PIRATERIA APPROVATA IERI IN SENATO, LA LEGA DI A SPERA DI CONVINCERE LE TV AD ALZARE LE OFFERTE PER I DIRITTI TV A PARTIRE DAL 2024 – L’AD DI SERIE A DE SIERVO: “FINO A TRE ANNI DI CARCERE PER CHI TRASMETTE ILLEGALMENTE. NON PERDEREMO PIÙ IL MILIARDO DI EURO SOTTRATTO NEGLI ULTIMI TRE ANNI” - MA LA LEGGE NON TUTELA AL 100% DAL FURTO DI CONTENUTI: BASTA UNA VPN PER AGGIRARE IL RISCHIO DI BLOCCO

Matteo Pinci per repubblica.it

Quando il 19 agosto ripartirà il campionato, guardare le partite sul pezzotto sarà decisamente più complicato. Prima ancora della fine del primo tempo, lo schermo potrebbe essere oscurato. Lo permetterà la nuova legge sulla pirateria approvata ieri in Senato.

Una norma che, prima di tutto, vuole scoraggiare il fenomeno della diffusione illegale dei contenuti — non solo sportivi — che viaggiano su supporti abusivi. Ma il calcio è il più diretto beneficiario: basterà una segnalazione all'Agcom dalla Lega Serie A o dalle tv Dazn e Sky per far partire l'iter e la richiesta ai vari fornitori di rete internet di interrompere il servizio “entro i 30 minuti dalla segnalazione”.

Ora la Lega di A spera di convincere le tv ad alzare le offerte per i diritti tv a partire dal 2024, visto che la vita dei pirati sarà più difficile (…)

Ma molto c'è ancora da fare. La legge non tutela al 100% dal furto di contenuti: basta una Vpn per aggirare il rischio di blocco (come ha fatto chi non ha mai smesso di usare ChatGpt).

Da ilnapolista.it

Anche l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato l’approvazione in Senato della nuova legge anti-pirateria che contiene una importante sezione dedicata alla trasmissione illegale delle partite di calcio.

De Siervo ha accolto con favore la nuova norma precisandone alcuni aspetti:

«Siamo soddisfatti, finalmente dopo oltre quattro anni di lavoro è stato compiuto il passo definitivo per l`oscuramento dei siti pirata in tempo reale. Per il nostro mondo l’approvazione dell’impianto in Senato significa realizzare il gol decisivo nell’infinita battaglia contro la pirateria. Ovvero la chiusura dei segnali illegali durante la trasmissione delle partite».

L’Agcom ora ha la facoltà di agire in maniera tempestiva:

«Grazie alla piattaforma tecnologica di intervento automatico, già disposizione dell’Agcom, riusciremo ad individuare e bloccare anche i singoli utenti. Si rischiano multe fino a 5mila euro, e fino a tre anni di carcere per chi trasmette il segnale illegalmente».

Secondo De Siervo, la nuova legge permette di recuperare almeno un miliardo di introiti che in questi tre anni sono finiti nelle mani della criminalità:

«Con questa legge potremo non perdere più il miliardo di euro che ci è stato sottratto negli ultimi tre anni. Una cifra mostruosa che i tifosi, con leggerezza, hanno versato nelle casse di un sistema criminale invece che ai legittimi detentori dei diritti audiovisivi. Ci auguriamo ora che tutte queste pecorelle smarrite, che si erano perse all`interno di circuiti malavitosi, possano ritrovare la retta via scegliendo di guardare il prodotto calcio in modo legale».

