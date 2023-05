HAALAND, CHE MOSTRO! - IL BOMBER NORVEGESE SEGNA IL 35ESIMO GOL IN PREMIER LEAGUE E BATTE IL RECORD DI RETI STAGIONALI NEL MASSIMO CAMPIONATO INGLESE - L'ATTACCANTE DEL MANCHESTER CITY HA SUPERATO I 34 GOL DI ANDY COLE E ALAN SHEARER, CHE AVEVANO REALIZZATO NEL 1993-94 E 1994-95 - PER IL GIGANTE SCANDINAVO SONO 51 GOL IN 45 PRESENZE (E MANCANO ANCORA 5 PARTITE IN CAMPIONATO, SENZA CONTARE LA CHAMPIONS LEAGUE) - ADESSO TRA LUI E IL PALLONE D'ORO C'È SOLO "L'OSTACOLO" MESSI… - VIDEO

Estratto da www.tuttosport.com

ERLING HAALAND

Il ciclone Haaland si abbatte anche sul West Ham. [...]. Grazie alla marcatura contro il West Ham, infatti, l'ex Borussia Dortmund diventa il primatista di gol stagionali in Premier League. Haaland, infatti, dopo 31 partite sale a quota 35 superando così Andy Cole e Alan Shearer che ne avevano messi a segno 34 nel 1993-94 e 1994-95 (stagioni da 42 partite, contro le 38 di oggi).

E non è finita qui, perché l'uragano norvegese promette di non volersi fermare. Mancano infatti ancora quattro turni (Leeds, Everton, Chelsea e Brentford) più la partita da recuperare contro il Brighton di De Zerbi. In totale per il classe 2000 sono 51 gol in 45 presenze, più di una rete ogni 90'. Numeri impressionanti che lo proiettano nel gotha del calcio mondiale. [...]

