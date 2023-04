HAALAND MEGLIO DI MESSI E CRISTIANO RONALDO: 200 GOL A 22 ANNI! – GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI IERI CONTRO IL SOUTHAMPTON L’ATTACCANTE DEL MANCHESTER CITY SEGNA IL SUO DUECENTESIMO GOL IN 244 PARTITE (43ESIMA 44ESIMA RETE QUEST’ANNO, LA SECONDA IN ROVESCIATA) – LA “PULCE” ALLA SUA STESSA ETÀ AVEVA SEGNATO “SOLO” 120 GOL, MENTRE CR7 ADDIRITTURA 85 – ANCHE SE LA STRADA È ANCORA LUNGA, SE DOVESSE CONTINUARE A QUESTI RITMI, POTREBBE FINIRE LA CARRIERA CON PIU' GOL DEI DUE… - VIDEO

Haaland’s 30th Premier League goal ? Chelsea has only 29 goals ? pic.twitter.com/noATKI4noG — Chelsea Pal ? (@cfcPal) April 8, 2023

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

ERLING HAALAND

Erling Braut Haaland non smette di stupire con la maglia del Manchester City, in una stagione da incorniciare. Nel successo per 4-1 contro il Southampton l'attaccante norvegese ha infatti portato a 30 i gol in Premier League, ma ha soprattutto registrato il gol numero 200 in carriera in 244 gare disputate. Numeri mostruosi per la punta dei citizens che raggiunge il traguardo delle marcature battendo in precocità Messi (a 22 anni aveva segnato "solo" 120 gol) e Ronaldo (85 reti).

Duecento reti, cifra tonda e fenomenale per il classe 2000 che dall'arrivo a Manchester ha siglato ben 44 reti in stagione[…]

ERLING HAALAND erling haaland erling haaland erling haaland