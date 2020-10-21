HAKIMI POSITIVO AL COVID: IL GIOCATORE È ASINTOMATICO E SALTERÀ LA GARA DI CHAMPIONS CONTRO IL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH. E YOUNG RESTA POSITIVO...

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(ANSA) - Hakimi è risultato positivo al Covid. Lo comunica l'Inter in una nota. Il giocatore è asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.

 

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IL CALCIO ITALIANO A STELLE E STRISCE – ECCO I MOTIVI CHE SPINGONO GLI INVESTITORI USA AD ACQUISTARE LE SOCIETA’ DI CALCIO IN SERIE A – IL CASO CVC, FONDO DI PRIVATE EQUITY INGLESE MA CHE HA GRANDI INVESTITORI AMERICANI ALLE SPALLE, MASSIMO REFERENTE DELLA CORDATA CHE È IN TRATTATIVA ESCLUSIVA CON LA LEGA SERIE A PER LA COSTITUZIONE DELLA MEDIA COMPANY CHE DOVRÀ GESTIRE I DIRITTI TV DEL CAMPIONATO PER I PROSSIMI ANNI -  AGNELLI SFERZANTE: “SE FOSSIMO NORMODOTATI NON AVREMMO BISOGNO DI TERZI IN LEGA PER SVILUPPARE IL BUSINESS”…

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