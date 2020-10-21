(ANSA) - Hakimi è risultato positivo al Covid. Lo comunica l'Inter in una nota. Il giocatore è asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.
HAKIMI POSITIVO AL COVID: IL GIOCATORE È ASINTOMATICO E SALTERÀ LA GARA DI CHAMPIONS CONTRO IL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH. E YOUNG RESTA POSITIVO...-
(ANSA) - Hakimi è risultato positivo al Covid. Lo comunica l'Inter in una nota. Il giocatore è asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.
QUELLI DELLE BOTTE - RED RONNIE: “IN “QUELLI DELLA NOTTE" C'ERA UNA SEZIONE DEDICATA AI GIOVANI CANTANTI, GESTITA DA DARIO SALVATORI, CHE PRESE IL MIO POSTO NEL CAST. PERÒ DA LÌ NON USCÌ FUORI NESSUN CANTANTE EMERGENTE” – DARIO: “NON PRESI IL POSTO DI NESSUNO, TANTOMENO IL SUO. NON C'ERA NESSUN CAST EMERGENTI. PERÒ ANCHE A ME SFUGGE QUALCOSA. PER ESEMPIO, L'ELENCO DEI CANTANTI PORTATI AL SUCCESSO DA RED RONNIE...”
LA GUERRA A PALAMARA NON HA PAGATO: ECCO COME SONO ANDATE LE ELEZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MAGISTRATI - LE STRATEGIE DA PENTAPARTITO DI CHI AVEVA BANCHETTATO CON LE SPOGLIE DI PALAMARA NON HANNO PAGATO. AREA, LA NUOVA UNICOST E I DAVIGHIANI, CHE PIÙ HANNO SOSTENUTO L'ESCLUSIONE DELLE TOGHE ANCHE SOLO SOSPETTATE DI INTELLIGENZA CON L'ASSE PALAMARA-FERRI, HANNO PRESO UNA SONORA BATOSTA. INVECE CRESCONO I GRILLI PARLANTI DI…
ADDIO MONTE – FINALMENTE CONTE HA FIRMATO IL DECRETO SULLA PRIVATIZZAZIONE DI MPS: PER LA PRIMA VOLTA VIENE MESSO NERO SU BIANCO DAL GOVERNO CHE IL MEF DEVE LIBERARSI DELLA QUOTA DELLA BANCA SENESE. SCONFITTO IL M5S CHE VOLEVA NAZIONALIZZARLA. PRIMA CI SONO DA CEDERE 8 MILIARDI DI CREDITI DETERIORATI (SE LI CIUCCERÀ SEMPRE IL TESORO), POI BISOGNERÀ CONVINCERE QUALCUNO (UN FRANCESE?) A COMPRARSI L’ISTITUTO
IL CALCIO ITALIANO A STELLE E STRISCE – ECCO I MOTIVI CHE SPINGONO GLI INVESTITORI USA AD ACQUISTARE LE SOCIETA’ DI CALCIO IN SERIE A – IL CASO CVC, FONDO DI PRIVATE EQUITY INGLESE MA CHE HA GRANDI INVESTITORI AMERICANI ALLE SPALLE, MASSIMO REFERENTE DELLA CORDATA CHE È IN TRATTATIVA ESCLUSIVA CON LA LEGA SERIE A PER LA COSTITUZIONE DELLA MEDIA COMPANY CHE DOVRÀ GESTIRE I DIRITTI TV DEL CAMPIONATO PER I PROSSIMI ANNI - AGNELLI SFERZANTE: “SE FOSSIMO NORMODOTATI NON AVREMMO BISOGNO DI TERZI IN LEGA PER SVILUPPARE IL BUSINESS”…
CAFONALINO SINFONICO – UN GRANDISSIMO PAPPANO TORNA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM PER L’INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA - IL CORO IN GALLERIA, I MUSICISTI A DISTANZA DI SICUREZZA, CAPIENZA RIDOTTA DI PIÙ DELLA METÀ IN SALA - LA BORTONE CON MASCHERINA “I DETEST CHEAP” CHE ARRIVA INSIEME A COLETTA, GIANNI E MADDALENA LETTA, BERGOMI E I MACCAFERRI…
QUELLE SURPRISE 'STO SUPPLÌ - IL NOME È LA STORPIATURA DI ''SOPRESA'' IN FRANCESE, PERCHÉ LO APRI E TROVI COSE CHE NON TI ASPETTAVI. MA SOLO A ROMA I SUPPLÌ POTEVANO DIVENTARE ''AL TELEFONO'', CON QUEL FILO CALDO DI MOZZARELLA CHE LEGA DUE MEZZE PARTI COME FOSSERO LA CORNETTA E L' APPARECCHIO TELEFONICO- COME FARLI, DOVE MANGIARLI E LE NUOVE RICETTE
PIÙ GIOVANI E MENO GRAVI, ECCO CHI SONO I NUOVI MALATI IN RIANIMAZIONE - OGGI I PAZIENTI HANNO DA 45 A 68 ANNI: LE IMMAGINI DELLE TAC AI POLMONI SONO SIMILI A QUELLE DI MARZO MA VISTO CHE SPESSO LE PERSONE COLPITE SONO PIÙ SANE, HANNO MAGGIORI PROBABILITÀ DI FARCELA - UNA DIFFERENZA IMPORTANTE DI QUESTA FASE, RISPETTO A MARZO, È CHE ADESSO I POSITIVI VENGONO INDIVIDUATI E TRATTATI PRIMA…