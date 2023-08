HAMILTON, FACCE RIDE: "MAI PENSATO DI ANDAR VIA DALLA MERCEDES”. IL SETTE VOLTE IRIDATO, DOPO AVER FLIRTATO CON LA FERRARI ED ESSERSI GUARDATO A LUNGO INTORNO, RINNOVA CON LA CASA TEDESCA: CORRERA’ CON LE FRECCE D’ARGENTO FINO AL 2025: “VENDETTA DOPO IL TITOLO 2021 SFUMATO IN MODO ROCAMBOLESCO AD ABU DHABI? NO, SEMMAI UNA RIVINCITA. MA UN ALTRO TITOLO È POSSIBILE"

Da gazzetta.it - Estratti

lewis hamilton

Il tanto atteso rinnovo di contratto è arrivato: Lewis Hamilton correrà con la Mercedes fino al 2025. La Casa di Stoccarda ha annunciato che per lo stesso periodo George Russell farà coppia con il sette volte iridato. Dunque Hamilton non interromperà lo storico legame con Mercedes (...)

Hamilton ha così commentato: “Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato gli ultimi dieci anni insieme a raggiungere questo obiettivo.

max verstappen - lewis hamilton

(...) Poi un altro commento in conferenza stampa a Monza: "Dovrete sopportarmi ancora un po’ - ha detto scherzando Hamilton - non potrei essere più felice, con questo team abbiamo fatto un viaggio incredibile e abbiamo delle questioni in sospeso, quindi abbiamo lavoro da fare per tornare al vertice. Ma non avrei mai potuto farlo in altro luogo, nella vita gli alti e bassi fanno sì che ci si chieda cosa fare, ma quel pensiero sparisce rapidamente e ci si mette a lavorare mettendoci il massimo, alla fine abbiamo ottenuto ottimi risultati, ora l’obiettivo è avvicinarci alla vetta. Io sento di poter migliorare ogni gara, la ricerca della perfezione è una delle cose più entusiasmanti dello sport che facciamo".

lewis hamilton

Gli chiedono se vada in cerca di vendette pensando al titolo 2021 sfumato in quel modo rocambolesco ad Abu Dhabi: "Non non vado in cerca di vendette - ha detto Lewis - caso mai una rivincita, penso che come team possiamo davvero vincere un altro titolo insieme".

lewis hamilton shakira leclerc hamilton lewis hamilton shakira