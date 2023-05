HARAKIRI BORUSSIA: HA PERSO LA BUNDESLIGA PER DIFFERENZA RETI - IN VETTA PRIMA DELL'ULTIMA PARTITA, IL DORTMUND È STATA FERMATA SUL PARI DAL MAINZ. MENTRE IL BAYERN MONACO HA BATTUTO IL COLONIA NEGLI ULTIMI MINUTI DI GARA CON UNA RETE DI MUSIALA. I BAVARESI CONQUISTANO IL TITOLO TEDESCO PER L'UNDICESIMA VOLTA DI FILA… - IL BELLISSIMO APPLAUSO DEI TIFOSI AL BORUSSIA: VIDEO

borussia dortmund mainz

Il Borussia Dortmund ha buttato via la possibilità di vincere il primo titolo dal 2012. I gialloneri, che potevano vantare 2 punti di vantaggio sul Bayern Monaco prima dell'ultima giornata di campionato, hanno pareggiato in casa 2-2 contro il Mainz, regalando così il Meisterschale ai bavaresi. Gli uomini di Tuchel hanno rischiato a loro volta di gettare tutto alle ortiche, subendo il momentaneo pareggio del Colonia all'81'. All'89' però ci ha pensato Musiala a far esultare i nuovi campioni in carica, che si sono così portati a casa l'11a Bundesliga consecutiva, la 33a della loro storia.

La 34a giornata ha regalato anche gli ultimi verdetti per l'Europa e per le zone basse della classifica: l'Union Berlino di Fischer ha conquistato l'ultimo posto disponibile per la Champions League, mentre invece è lo Schalke 04 la seconda retrocessa insieme all'Hertha Berlino. Lo Stoccarda, terzultimo, si giocherà lo spareggio contro la terza di 2.Bundesliga (una tra Heidenheim e Amburgo). Salvi invece il Bochum e l'Augsburg di Vargas.

