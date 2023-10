HARAKIRI INTER: VA AVANTI DI DUE RETI COL BOLOGNA POI SUBISCE LA RIMONTA DELLA SQUADRA DI THIAGO MOTTA - LA VIA EMILIA E’ INDIGESTA A SIMONE INZAGHI: DOPO LA SCONFITTA INTERNA COL SASSUOLO, I NERAZZURRI PERDONO ALTRI DUE PUNTI A SAN SIRO CON I ROSSOBLU’ (GRANDE PARTITA DI FERGUSON E BEUKEMA E GOL PAZZESCO DI ZIRKZEE) E OFFRONO AL MILAN LA POSSIBILITA’ DEL SORPASSO STASERA…

Da gazzetta.it

inter bologna

Seconda partita interna consecutiva senza vittorie per l'Inter, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Sassuolo non va oltre il pari contro il Bologna: il 2-2 arriva in rimonta per i rossoblù, capaci di reagire all'uno-due nerazzurro in avvio con Acerbi (11') e Lautaro (13') rientrando in partita con un rigore di Orsolini (19') per fallo di Lautaro e poi con la rete di Zirkzee al 52'. Con questo risultato l'Inter, che si ferma a 19 punti, offre la possibilità al Milan, che ne ha 18, di un sorpasso nella partita serale dei rossoneri in casa del Genoa.

inter bologna zirkzee