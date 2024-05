HOLLYWOOD NEL PALLONE! - L'ATTORE AMERICANO WILL FERRELL HA ACQUISTATO UNA "QUOTA CONSISTENTE" DEL LEEDS UNITED, CLUB INGLESE CHE MILITA NELLA CHAMPIONSHIP - IL COMICO 56ENNE, CHE È ANCHE COMPROPRIETARIO DEL LOS ANGELES FC, È L'ULTIMA CELEBRITA' DEL CINEMA A INVESTIRE NEL CALCIO INGLESE, DOPO RYAN REYNOLDS E ROB MCELHENNEY (PROPRIETARI DEL WREXHAM, CHE E' STATO APPENA PROMOSSO NELL'EQUIVALENTE DELLA SERIE C ITALIANA), MICHAEL B. JORDAN, CHE DAL 2022 E' COMPROPRIETARIO DEL BOURNEMOUTH, E…

(ANSA-AFP) - La star di Hollywood Will Ferrell è diventata l'ultima celebrità ad investire nel calcio inglese, e nello specifico nel Leeds. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, Ferrell ha acquistato una "quota consistente" del gruppo statunitense 49ers Enterprises che possiede il club di Elland Road. Il 56enne attore e comico si unisce quindi alle altre 'star' del cinema Russell Crowe, al pluricampione olimpico di nuoto Michael Phelps e ai golfisti Jordan Spieth e Justin Thomas come investitore nel Leeds.

Ferrell, che ha un patrimonio stimato in 125 milioni di dollari, è comproprietario del Los Angeles FC, squadra della Major League Soccer in cui ha giocato Giorgo Chiellini, e ha rivelato di essere un grande fan del calcio inglese durante un viaggio per vedere il Manchester City battere l'Aston Villa 3-1 nella scorsa stagione. Durante il suo viaggio 'calcistico' nel Regno Unito ha visto anche il Wrexham battere il Wealdstone e la partita casalinga del QPR contro il Sunderland. Proprio il Wrexham, squadra gallese, è stato appena promosso nell'equivalente inglese della Serie C italiana, ed è di proprietà degli altri attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, che hanno dato il via alla moda delle celebrità che investono nelle squadre di calcio britanniche.

Così ora l'attore 'Black Panther' Michael B Jordan è stato annunciato come comproprietario del Bournemouth nel 2022, mentre l'ex quarterback della NFL Tom Brady è un investitore a Birmingham, appena retrocesso in Serie C. Il fuoriclasse della Nb Lebron James è invece azionista di minoranza del Liverpool altra società che ha una proprietà statunitense. Il Leeds ha perso la possibilità di ottenere la promozione automatica in Premier League ieri nell'ultima giornata della stagione di campionato, perdendo 2-1 con il Southampton e a causa della vittoria per 2-0 dell'Ipswich contro l'Huddersfield sabato.

Così ad essere promosso nella massima serie, dove torna dopo 22 anni, è stato l'Ipswich. Il Leeds, invece, dovrà giocare gli spareggi, e domenica prossima, 12 maggio, affronterà il Norwich nella semifinale a Carrow Road.

