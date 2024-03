HORNER, PRIMA TE LE SUONANO, ORA TE LE CANTANO - GLI U2 STAREBBERO PREPARANDO UNA CANZONE CONTRO CHRISTIAN HORNER, IL TEAM PRINCIPAL DELLA RED BULL ACCUSATO DA UNA DIPENDENTE DI "COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI" E SEMPRE PIU' VICINO AL SILURAMENTO DALLA SCUDERIA - LA CANZONE SI CHIAMERA' "DON’T BE HORNY, BE CHRISTIAN" (“NON ESSERE ARRAPATO, SII CRISTIANO), UN EVIDENTE DOPPIO SENSO SUL NOME DI HORNER: MA CHE C'AZZECCA LA BAND NORDIRLANDESE CON IL CAPO DEL MURETTO DELLA SCUDERIA DI F1? IL FRATELLO DELLA DONNA ALLONTANATA DAL TEAM SAREBBE...

Estratto dell'articolo di Giuseppe Antonio Perrelli per “la Repubblica”

chris horner

Christian Horner non sta per essere licenziato. Non per adesso, almeno. La smentita della Red Bull cerca di arginare le voci che circolano, sempre più insistenti, nel mondo della Formula Uno. A rilanciarle, i tedeschi di F1-insider.com , sicuri che il team principal della scuderia […] sarebbe stato rimosso dall’incarico prima della prossima gara, che si correrà in Australia il 24 marzo.

Per la testata online la famiglia thailandese Yoovidhya, azionista di maggioranza del gruppo Red Bull, si è allineata sulle posizioni della minoranza austriaca: nonostante l’assoluzione dall’accusa di comportamenti inappropriati verso una dipendente, […] crescono le richieste di boicottaggio della bibita energetica.

U2

Sul fronte inglese poi, l’accusatrice di Horner […]potrebbe rivolgersi a un tribunale civile per far valere i suoi diritti. Ha rifiutato il licenziamento accompagnato da una ricca buonuscita (un milione di euro, sostiene l’emittente tedesca Rtl ) e per ora è stata solo sospesa: non si è arresa, quindi, al verdetto di un’indagine interna assai poco trasparente anche agli occhi dell’opinione pubblica.

chris horner

Decisamente meno verosimile un altro retroscena di F1-insider.com , secondo cui gli U2 hanno intenzione di pubblicare una canzone dal titolo Don’t be horny, be Christian : “Non essere arrapato, sii cristiano”, con evidente doppio senso sul nome di Horner. E questo perché il fratello della donna allontanata dal team sarebbe il genero di The Edge, il chitarrista della band irlandese: altro che rock, sarebbe purissimo trash. […]

ARTICOLI CORRELATI

U2 THE EDGE elvis costello, bruce springsteen e the edge degli u2 U2 U2 THE EDGE DAVID LETTERMAN BONO U2 3 U2 gli u2 e george clooney oliver mintzlaff christian horner chalerm yoovidhya geri halliwell e christian horner in bahrain 7 chalerm yoovidhya geri halliwell christian horner 2 geri halliwell oliver mintzlaff oliver mintzlaff geri halliwell e christian horner in bahrain 8