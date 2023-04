1 apr 2023 08:40

IBRA, VALE LA PENA CONTINUARE? NUOVO GUAIO MUSCOLARE PER IL 41ENNE ATTACCANTE DEL MILAN: STARA’ FUORI UN MESE (LE SFIDE CON IL NAPOLI IN CHAMPIONS LE AVREBBE SALTATE COMUNQUE PERCHE' NON E' STATO INSERITO DA PIOLI NELLA LISTA) - PER ZLATAN È L’UNDICESIMO INFORTUNIO DA QUANDO È TORNATO AL MILAN NEL GENNAIO DEL 2020. IL SUO CONTRATTO COL MILAN SCADE A GIUGNO. ORA LUI E IL CLUB DOVRANNO DECIDERE COSA FARE: PROSEGUIRE INSIEME O CHIUDERE?