L’Inter si ritrova con la grana Mauro Icardi ancora da risolvere e con la sua richiesta di reintegro completo negli allenamenti e di risarcimento danni, ma Antonio Conte guarda oltre: “Abbiamo fatto tutto nella maniera più corretta possibile e andremo avanti così. Non ci sono turbative nello spogliatoio, si parla da 8 mesi di questa vicenda e non voglio entrarci: io voglio solo essere concentrato sul lavoro, su questa stagione. Invece i protagonisti restano ancora gli altri, quelli che non devono giocare”.

Icardi rimarrà ancora fuori e intanto domani per l’Inter arriva la trasferta di Cagliari con un Alexis Sanchez in più, che vestirà la maglia numero 11. “Cosa ci può dare? Spero di rispondere più in là - continua Conte -, dopo che si sarà integrato e avrà fatto quello che di solito fa. E’ molto bravo nella finalizzazione e nel fare assist, è un giocatore importante che nelle ultime due stagioni non è andato bene con lo United. Arriva con tanta voglia di fare”.

Con la squadra c’era anche Steven Zhang. Il presidente ci ha tenuto a fare un discorso motivazionale ai convocati: 5 minuti in inglese e in italiano. Vincere in Sardegna, dopo il debutto pieno di entusiasmo contro il Lecce, sarebbe un altro bel segnale al campionato: “L’entusiasmo va gestito, noi dobbiamo continuare a lavorare bene. Abbiamo avuto una buona partenza ma ho detto ai ragazzi che ci sono cose su cui dobbiamo migliorare. Bisogna continuare a lavorare sapendo che da quello che faremo passerà il nostro futuro. Cagliari è un campo difficile, loro sono una buonissima squadra e avranno grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta col Brescia”.

Conte punterà ancora sugli italiani, con D’Ambrosio-Ranocchia-Candreva-Sensi quasi certamente titolari. Per Barella, al ritorno a Cagliari, ancora panchina: “Niccolò sta lavorando, sta entrando dentro la nostra idea di calcio. E’ positivo, sono contento del suo innesto nella rosa. Quando sei all’Inter sai che entri in competizione con gli altri, voglio che ci sia una competizione positiva. Dopo la sosta inizierà la Champions e tutti dovremo farci trovare pronti, poi non ci sarà più tempo per gli errori. Gli italiani? L’importante è avere un nucleo di giocatori forti, se sono italiani meglio perché tutti abbiamo a cuore le sorti della Nazionale. E’ importante avere un’ossatura che conosca bene il modo in cui si lavora”. In Sardegna, però, non ci sarà uno degli ultimi arrivati, Cristiano Biraghi: “Abbiamo deciso di riportarlo a un livello fisico ottimale. E’ arrivato un po’ provato, ha bisogno di lavorare e mettersi al pari con gli altri.

Tra due giorni chiuderà il mercato, l’Inter farà altri colpi last minute? “Siamo contenti di poter fare qualcosa di importante con questa rosa. Poi penso che Marotta sia stato abbastanza chiaro dicendo che il mercato dell’Inter è chiuso. Politano? Se dovessero esserci uscite dovremmo fare entrate, ma non ho avuto dal giocatore alcun avviso di scontentezza. Mancano ancora due giorni ma io sono contento dell’impegno di Matteo. Lui sa benissimo cosa penso di lui, il ruolo in cui lo considero importante”.