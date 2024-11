IERI, MOGGI E DOMANI! LUCIANONE MOGGI TORNA NEL CALCIO, SARÀ IL VICEPRESIDENTE DELLA SQUADRA DI FEDEZ ALLA KINGS LEAGUE, LA LEGA DI CALCIO A 7 INDOOR, NATA DALL’INTUIZIONE DELL’EX DIFENSORE DEL BARCELLONA PIQUÈ - IL RAPPER ANNUNCIA: “IO E MOGGI ABBIAMO FIRMATO UN CONTRATTO E FAREMO ANCHE UNA CANZONE TRAP INSIEME” - INSIEME A FEDEZ, LA LISTA DEI PRESIDENTI ANNOVERA ANCHE DAMIANO ER FAINA… (CIAO, CORE!)

La Kings League sbarca in Italia, accompagnata da campioni del passato e influencer che si sfideranno in campo dall’1 al 12 gennaio 2025, con l’obiettivo di rivoluzionare il calcio europeo. La lega di calcio a 7 indoor, nata a Barcellona dall’intuizione dall’ex difensore Gerard Piqué, punta sullo spettacolo e il coinvolgimento dei più giovani, offrendo le partite in streaming gratuito.

La presentazione è avvenuta nel serata di ieri a Torino e che ha visto la partecipazione di diversi campioni del nostro calcio. Zlatan Ibrahimovic è il presidente di Kings League Italia, e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition.

L’anno scorso la manifestazione era riuscita a farsi notare. La finale di Kings League ha riempito il Camp Nou. Il torneo creato da Gerard Pique, ex difensore del Barça, è riuscito nel suo obiettivo: ha attirato più persone del calcio tradizionale.

Tra le curiosità più significative c’è sicuramente Luciano Moggi che è il vice presidente della squadra Boomers presieduta da Fedez.

Insieme a Fedez, la lista dei presidenti annovera anche i vari ManuXO, Grembaud, ma anche Damiano Er Faina.

Fedez: “Farò una canzone con Moggi”

Quella tra Fedex e Moggi promette di essere una coppia davvero scoppiettante. Ma i due non si limiteranno a lavorare insieme in campo, come lo stesso Fedez ha annunciato. Intorno ai Boomers, la squadra di Fedez e Moggi, nascerà anche una collaborazione artistica: «Con me ci sarà Luciano Moggi. Non è uno scherzo, vogliamo essere competitivi e vincenti fin da subito. Io e Luciano abbiamo firmato un contratto e faremo anche una canzone trap insieme»

