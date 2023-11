IERI SI SONO STRETTI LA MANO BIDEN E XI, OGGI TOCCA A SPALLETTI E TOTTI – I DUE EX NEMICI SIGLERANNO LA PACE CON UNA VISITA ALL'OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA – IL CT PERDE UN PEZZO IMPORTANTE A POCHE ORE DALLA SFIDA DECISIVA CON LA MACEDONIA DEL NORD: BASTONI SI FA MALE. AL SUO POSTO LO JUVENTINO GATTI (NON ESATTAMENTE BECKENBAUER) - A CENTROCAMPO, JORGINHO È IL REGISTA RITROVATO, IN AVANTI RASPADORI FALSO NUEVE…

Lorenzo Giovanni per il Messaggero - Estratti

Ore intense per la Nazionale di Spalletti pronta a giocarsi la qualificazione agli Europei 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. A Spalletti bastano 4 punti per la certezza matematica. Stamani a Coverciano ci sarà l'allenamento di rifinitura poi, dopo pranzo, il gruppo si dividerà in due parti. Nel primo pomeriggio una delegazione azzurra formata da Gigi Buffon, Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo partirà dalla stazione di Firenze perché alle 17.30 rappresenterà l'Italia all'ospedale Bambino Gesù di Roma, in una visita di solidarietà per portare un po' di calore e simpatia ai pazienti.

Alla visita dovrebbe partecipare anche Francesco Totti. Sarà anche l'occasione per sancire la pace tra l'icona della storia giallorossa e Luciano Spalletti, dopo le polemiche di qualche anno fa quando l'attuale ct azzurro era l'allenatore della Roma.

SPALLETTI

Mario Tenerani per il Messaggero - Estratti

Spalletti perde un pezzo importante a poche ore dalla sfida decisiva con la Macedonia del Nord: verso la fine dell'allenamento di ieri, svolto rigorosamente a porte chiuse, il difensore nerazzurro Bastoni si è infortunato. Il bollettino medico dell'Italia ha spiegato che il giocatore ha sospeso anzitempo la seduta per un affaticamento al polpaccio destro. Questa mattina, a Firenze, Bastoni sarà sottoposto ad accertamenti strumentali. Il ct azzurro, dunque, dopo questi esami capirà se potrà averlo a disposizione almeno per la partita con l'Ucraina di lunedì prossimo in Polonia.

La situazione al momento è molto incerta. Per quanto riguarda le prove tecniche di 4-3-3 anti Macedonia, gli azzurri hanno lavorato con un clima primaverile, temperatura intorno ai 20 gradi, lontano da occhi indiscreti. Spalletti ha puntato inizialmente sulla difesa di Simone Inzaghi, davanti a Donnarumma, ma con la linea a quattro: Darmian, Acerbi, Bastoni appunto, e Dimarco. Dopo lo stop del centrale, in quella posizione è stato provato Gatti. Manca ancora la rifinitura di oggi, ma questi potrebbero davvero essere gli uomini che scenderanno in campo all'Olimpico.

NUOVA MEDIANA A centrocampo, Jorginho è il regista ritrovato: saranno affidate a lui le chiavi della mediana. Martedì in conferenza stampa il calciatore dell'Arsenal ha manifestato con grande felicità la nuova convocazione in Nazionale. Ha detto di essere pronto a dare ancora molto e allora l'Olimpico sarà il palcoscenico ideale per dimostrarlo. Spalletti, che da sempre crede nell'importanza di questo ruolo, chiederà all'ex centrocampista del Napoli, di prendere per mano la squadra.

Importanti saranno allora gli assistenti della mediana: su un lato Barella e sull'altro Bonaventura, rivelazione viola di questo avvio di stagione (già 5 gol segnati in campionati su 12 gare). Anche in questo caso manca la verifica odierna, ma molto indizi fanno pensare che saranno questi tre a partire titolari. Tra l'altro ieri il giallorosso Cristante non si è allenato, Come Kean, del resto.

Capitolo attacco: Spalletti sembra puntare sul "falso nueve", comunque su un centravanti anomalo in grado di legare bene il gioco. Il napoletano Raspadori, adesso, è in testa alle preferenze, almeno considerando le ultime esercitazioni. Ai lati Berardi e Chiesa.

