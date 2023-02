15 feb 2023 11:41

IERVOLINO, FACCE RIDE! - IL PRESIDENTE DELLA SALERNITANA ESONERA (DI NUOVO) NICOLA E INGAGGIA PAULO SOUSA - IL PORTOGHESE HA FIRMATO UN CONTRATTO FINE A FINE STAGIONE, CON RINNOVO AUTOMATICO PER DUE ANNI IN CASO DI SALVEZZA - IL RAPPORTO TRA NICOLA E IL DIRETTORE SPORTIVO, MORGAN DE SANCTIS, NON È MAI SBOCCIATO E DOPO ESSERE STATO RICHIAMATO DOPO L'ESONERO, L'ALLENATORE È STATO CACCIATO PER UNA SECONDA VOLTA IN MENO DI UN MESE…