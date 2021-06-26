#ItaliaAustria, primo tempo: noi siamo stati un filo sfortunati, ma loro sono messi benissimo in campo. Molto bravi.#Euro2020— Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 26, 2021
italia austria immobile italia austria immobile
IMMOBILE, CHE SFIGA! – IL PRIMO TEMPO DI ITALIA-AUSTRIA FINISCE ZERO A ZERO – IL CENTRAVANTI AZZURRO COLPISCE IL PALO ESTERNO – LA PARATA DI PIEDE, ALLA GARELLA, DI BACHMANN SU BARELLA – BIASIN: “NOI SIAMO STATI UN FILO SFORTUNATI, MA LORO SONO MESSI BENISSIMO IN CAMPO. MOLTO BRAVI” – VIDEO (NESSUNO SI INGINOCCHIA)-
#ItaliaAustria, primo tempo: noi siamo stati un filo sfortunati, ma loro sono messi benissimo in campo. Molto bravi.#Euro2020— Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 26, 2021
italia austria immobile italia austria immobile
COME STA CHARLENE DI MONACO? LA PRINCIPESSA E’ STATA OPERATA PER LA SECONDA VOLTA ALLA TESTA IN SUDAFRICA: ANNULLATI I FESTEGGIAMENTI PER I 10 ANNI DI MATRIMONIO CON ALBERTO - IL COMUNICATO UFFICIALE METTE FINE AL MISTERO SULLA SUA "SCOMPARSA" DELLA PRINCIPESSA: “RESTERÀ IN SUDAFRICA A TEMPO INDETERMINATO...”
FIRST REACTION? SCHOCK! RENZI A “BELVE”: "A MOLTI DI QUELLI CHE MI PRENDONO IN GIRO PER IL MIO INGLESE, LI INVITEREI AD AVERE UN BEL DIALOGO CON ME, ANCHE IN ITALIANO, GLI DAREI PURE 3 CONGIUNTIVI DI VANTAGGIO!” – MATTEUCCIO INFASTIDITO DALLE DOMANDE DELLA FAGNANI MINACCIA DI ANDARSENE - “SE MI PIACCIO? QUESTE DOMANDE LE FACCIA FARE ALLA GRUBER CON CONTE. COMUNQUE SE VUOLE UNA RISPOSTA È…” - "IL BOMBA? NON MI HANNO MAI CHIAMATO COSI’…” - VIDEO
DAGONEWS - ANDREA ORCEL PARE SEMPRE PIÙ INTENZIONATO, PRIMA DI TRANGUGIARE L’AMARO CALICE DEL MONTE DEI PASCHI (IN TUTTO O IN PARTE), AD ACCONTENTARE GLI AZIONISTI DI UNICREDIT LANCIANDO UN’OPA (NON OSTILE) SU BANCO BPM, MALGRADO L’OSTILITÀ DELL’AD GIUSEPPE CASTAGNA E IL FAVORE DEL PRESIDENTE MASSIMO TONONI - ORCEL HA SCELTO L’UOMO PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI NELLA PERSONA DI FRANCO BRESCIA, L’EX DIRETTORE PUBLIC AFFAIRS DI TELECOM ITALIA CHE FU UOMO DI RIFERIMENTO Di GUIDO ROSSI
LA CAPPA DI AFA E CALDO AFRICANO NON DÀ TREGUA: DA LUNEDÌ PUNTE FINO A 40 GRADI - IL GRANDE ANTICICLONE AFRICANO NON INTENDE ABBANDONARE L’ITALIA E ANZI DA DOMENICA DIVENTERA’ SEMPRE PIU’ FORTE – ECCO COSA SUCCEDERA’ TRA LUNEDI’ E MERCOLEDI’ A MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA, PADOVA, FERRARA, MANTOVA…
CHIELLINI: "STASERA NON CI INGINOCCHIEREMO". MANCINI HA SCIOLTO IL DUBBIO A META’ CAMPO: GIOCA VERRATTI – OCCHIO A ALABA: LA STELLA DELL'AUSTRIA E DEL REAL MADRID, SA GIOCARE IN OGNI RUOLO. FIGLIO DI UN PRINCIPE NIGERIANO E DI UNA DONNA FILIPPINA, HA GIÀ SCONFITTO JUVE, ROMA, LAZIO E NAPOLI (TE CREDO, GIOCAVA NEL BAYERN) – E’ STATO IL PRIMO UOMO DI COLORE NELLA STORIA DELL'ESERCITO AUSTRIACO. CHISSÀ COME L' AVREBBE PRESA RADETZKY…
CAFONAL PACE&BONINO – A FIUGGI, AL 64ESIMO CONGRESSO DISTRETTUALE DEL ROTARY, ANNA FENDI PREMIA CON L’ULIVO DELLA PACE ELISABETTA BELLONI: IN ASSENZA DEL NUOVO CAPO DEL DIS IL RICONOSCIMENTO E’ STATO RITIRATO, IN SUA VECE, DA EMMA BONINO – ALLA CERIMONIA AVVISTATI ANCHE L’AMMIRAGLIO AGOSTINI, LA GIORNALISTA DEL TG5 DOMITILLA SAVIGNONI E..
PER UN PUGNO DI “LIKE” - LA LINGUA DI TROLL, UN TRAMPOLINO DI ROCCIA A 700 METRI DI ALTEZZA, E’ DIVENTATA UNA DELLE METE PIU’ GETTONATE DELLA NORVEGIA GRAZIE A INSTAGRAM – NEL 2009 ATTIRAVA CIRCA 500 PERSONE ALL’ANNO, MENTRE NEL 2014 SONO ARRIVATE 40MILA PERSONE – PER RAGGIUNGERLA CI VOGLIONO 5 ORE DI CAMMINATA E CHI LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO… - VIDEO
FRA 10 ANNI UN VACCINO CI RENDERA' SUPEREROI - UNO DEI PIU' GRANDI GENETISTI AMERICANI, EUAN ASHLEY, RACCONTA I PROGRESSI DELL'INGEGNERIA GENETICA: ALLO STUDIO C'E' UN VACCINO IN GRADO DI CORREGGERE GLI ERRORI DI DNA CHE PREDISPONGONO A MALATTIE COME L'INFARTO, L'ALZHEIMER, IL DIABETE - LA RICERCA E' PARECCHIO AVANTI, ED E' STATA UTILIZZATA ANCHE CONTRO IL COVID DA PFIZER E MODERNA...