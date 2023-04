Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023

Elmar Bergonzini per gazzetta.it

Paura per il capitano della Lazio Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è stato coinvolto in un incidente stradale questa mattina a Roma. Stando alle prime ricostruzioni un tram, il numero 19, stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico, ed ha impattato con un'automobile distruggendola. Nell'incidente coinvolte diverse persone, una portata via in ambulanza. "Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio", ha detto il capitano della Lazio.

