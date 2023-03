30 mar 2023 08:27

IMPECCABILE SINNER – A MIAMI, NONOSTANTE L’INTERRUZIONE PER PIOGGIA, JANNIK E’ UN RULLO: SPAZZA VIA IN DUE SET (6-3; 6-1) RUUSUVUORI E VOLA IN SEMIFINALE DOVE AFFRONTERA’ IL VINCENTE DELLA SFIDA TRA ALCARAZ E FRITZ - "SE STO BENE ME LA POSSO GIOCARE CON TUTTI. DEVO ABITUARMI ALLE PARTITE IMPORTANTI"