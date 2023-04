IMPRESA DI MUSETTI A MONTECARLO! BATTE DJOKOVIC IN RIMONTA (4-6 7-5 6-4) ORA I QUARTI CON SINNER CHE REGALERÀ ALL'ITALIA DI SICURO UN SEMIFINALISTA. DOPO LA VITTORIA CONTRO IL NUMERO UNO DEL MONDO, LA SCRITTA POLEMICA SULLA TELECAMERA: "SUPERCOACH?" (IL RIFERIMENTO E’ A CHI HA CONSIGLIATO AL TENNISTA ITALIANO DI CAMBIARE TECNICO)

Lorenzo Musetti doveva essere in crisi. Lo era, almeno fino a pochi giorni fa. Poi, da ranocchio, si è trasformato in principe nella "sua" Montecarlo e battendo Novak Djokovic in tre set, 4-6 7-5 6-4, si è regalato la vittoria più importante, quella che vale molto più di un titolo. È la prima volta contro il numero 1 al mondo e ora il derby nei quarti contro Jannik Sinner che regalerà all'Italia un semifinalista.

È una partita all'insegna degli errori. Break di Nole e controbreak di Musetti immediato, ma ancora una volta finisce nei guai il carrarino che finisce sotto 0-30 nel sesto gioco, dimezza lo svantaggio ma con troppe seconde permette al numero 1 al mondo di far male. Ancora un break dunque, e il serbo va a servire sul 4-2. Musetti accende la radio, prende a parlare da solo e Nole conferma il vantaggio per 5-2. Fa freddo, c'è il vento ed è piuttosto buio, un clima da autunno nei lidi ferraresi più che primavera in Costa Azzurra e gli errori da parte di entrambi sono tanti.

