13 giu 2023 16:44

IMPRESA STORICA DEI NUGGETS - DENVER HA VINTO IL SUO PRIMO CAMPIONATO DI NBA - LA SQUADRA DEL COLORADO HA BATTUTO 94.89 MIAMI IN GARA 5 DELLE FINALS, CON LA SOLITA PRESTAZIONE "MONSTRE" DEL SERBO NIKOLA JOKIC (28 PUNTI E 16 RIMBALZI) - PER GLI HEAT È LA TERZA SCONFITTA NELLE FINALI NBA IN 10 STAGIONI, DOPO L'ULTIMO TITOLO CONQUISTATO NEL 2012-2013 CONTRO I SAN ANTONIO SPURS… - VIDEO