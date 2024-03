A INDIAN WELLS SINNER LIQUIDA KOKKINAKIS IN DUE SET E VA ALL’ASSALTO DEL SECONDO POSTO DI ALCARAZ CHE SOFFRE MA BATTE ARNALDI IN TRE SET - NELLA PROIEZIONE VIRTUALE JANNIK RESTA AVANTI ALLO SPAGNOLO. MA C'È L'INCOGNITA MEDVEDEV – LORY DEL SANTO CONFESSA AL "CORRIERE DELLA SERA": "GUARDO IL TENNIS SOLO C’E’ SINNER MA NON E’ SEXY. IL MIO SANGUE E’ PIU’ PER ALCARAZ” (VISTO COME E' FINITA CON KRAJICEK MEGLIO COSI'...) - VIDEO

Da tuttosport.com

(...)Dagli uomini allo sport, la Del Santo ha parlato anche di una delle sue grandi passioni, il tennis, e ha fatto alcune sorprendenti rivelazioni proprio su due tennisti, Sinner e Alcaraz. "Guardo il tennis solo se c’è Sinner"- ha dichiarato la showgirl che però ha aggiunto un piccolo particolare: "Non è sexy. Il mio sangue è più per Alcaraz". E a proposito de tennista spagnolo, Lory si è lasciata andare: "Ci farei un pensierino. È un po' basso..1,83. Io amo quelli dal metro e 88 in su . Ma è di sicuro una potenza a livello sessuale"

Da gazzetta.it

Dopo aver vinto e giocato i match d'esordio a Indian Wells, Jannik Sinner è ancora davanti a Carlos Alcaraz nella classifica virtuale Atp nella corsa al numero 2. L’altoatesino, con il successo contro l’australiano Kokkinakis, si è portato a 7960 punti, mentre lo spagnolo dopo aver battuto il nostro Arnaldi è a 7855 punti.

Ricordiamo che questa è solo una proiezione virtuale della classifica, perché secondo il ranking ufficiale Alcaraz è ancora secondo con 8805 punti e Sinner terzo con 8270. Il vincitore di Wimbledon però ha già perso 1000 punti, dal momento che ha vinto Indian Wells l’anno scorso, mentre Jannik solamente 360 visto che nel 2023 si è fermato in semifinale: ecco che il bottino reale con cui i due giocatori si sono presentati al torneo californiano è di 7910 punti per l’azzurro e 7805 punti per lo spagnolo, a cui andranno via via accumulando i punti di questa edizione, come successo nel caso dei successi ottenuti dai due dopo il loro esordio vincente.

(...)

L’azzurro sarà sicuramente davanti nel caso in cui Alcaraz si fermasse prima dei quarti: uscire agli ottavi significa portare a casa 100 punti, non sufficienti allo spagnolo per stare davanti. Se Carlos dovesse uscire ai quarti (che danno 200 punti) a Jannik basterebbe centrare gli ottavi (100). Dalla semifinale in poi, chi fa meglio sta davanti, e ricordiamo che i due si potrebbero incontrarsi, secondo tabellone, proprio in semifinale, in una sorta di scontro diretto per la seconda posizione mondiale.

Il favorito nella corsa, in questo momento, è senza dubbio Sinner, viste le condizioni dei due contendenti. Su Alcaraz ci sono molti dubbi, soprattutto sulla sua tenuta fisica:

(...)

Ci sarebbe anche un altro rivale per piazzarsi dietro l’inarrivabile (per ora) Novak Djokovic, cioè Daniil Medvedev, ma più solo per una questione puramente matematica che altro: il russo dovrebbe vincere il torneo (lui è stato finalista nel 2023) e Alcaraz e Sinner non dovrebbero fare meglio, entrambi, dei quarti di finale. In questo caso, il russo andrebbe a 8115 punti, davanti sia all’italiano sia allo spagnolo, seppur di pochissimo.

