2 ott 2023 18:45

INDIETRO, SAVOIA! - EMANUELE FILIBERTO LASCIA LA GESTIONE DELLA REAL AVERSA, DOPO LA DURA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI - L'ADDIO È ARRIVATO DOPO LA SCONFITTA PER 4-1 DELLA SQUADRA, CHE MILITA IN SERIE D, CONTRO LA PUTEOLANA - LO SFOGO DEL RAM-POLLO DI CASA SAVOIA: "NON HO INTENZIONE DI AVERE A CHE FARE CON QUEI 10 PSEUDO ULTRAS CHE OGGI HANNO DATO SFOGO A TUTTA LA LORO FRUSTRAZIONE, SENZA TENER CONTO DI NON ESSERE NEANCHE IN GRADO DI FORMULARE IN ITALIANO UNA FRASE DI SENSO COMPIUTO…"