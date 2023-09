INFORTUNI, MARABUTTI, RICATTI E POCHISSIMI MINUTI IN CAMPO: CRONACA DI UN "POG-FLOP" - LA POSITIVITÀ ALL'ANTIDOPING DI PAUL POGBA È SOLO L'ULTIMO, GROTTESCO, CAPITOLO DELLA SUA SECONDA ESPERIENZA ALLA JUVENTUS - GIÀ ALL'ARRIVO I PRETESTI NON ERANO I MIGLIORI: NEANCHE IL TEMPO DI INIZIARE A GIOCARE CHE IL "POLPO" SUBÌ UN GRAVE INFORTUNIO AL GINOCCHIO - NEL MEZZO, LA VICENDA COL FRATELLO MATHIAS, ARRESTATO PER ESTORSIONE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE, LA MORTE DI MINO RAIOLA, E LE CRITICHE PER...

Polpacci dolenti, caviglie fragili, menischi rotti, cosce vulnerabili […] un fratello che ti ricatta, un amico che ti spiana un fucile davanti, un marabutto che chiede denaro in cambio di sortilegi e anche un secondo padre (Mino Raiola) gravemente malato al punto da morirne. È ormai qualche anno che Pogba ha smesso di essere un fuoriclasse possibile […] perdendosi nelle sue fragilità umane, evidentemente poi tradotte in difficoltà fisiche.

La sospensione per doping è arrivata proprio quando sembrava che stesse ritrovando il filo […] Questa settimana sarebbe stata a prescindere una delle più significative della sua vita: venerdì è in calendario l’udienza del processo al fratello Mathias, che ha già passato diverse settimane in galera, e ai suoi complici, accusati di aver ricattato e sequestrato il Polpo, e il Tribunale di Parigi ha convocato anche Paul, che dunque dovrebbe rivedere per la prima volta il fratello coltello: immaginava che sarebbe stata la prima tappa per mettersi il passato alle spalle e invece sulle spalle porta il peso di un’altra insostenibile complicazione […]

Lo dimostra anche il modo con cui volle affrontare, nel luglio di un anno fa, l’infortunio al menisco, che avrebbe risolto in paio di mesi se si fosse sottoposto subito a un’operazione quasi di routine, che invece rifiutò, per paura, per cattivi consiglieri, costringendosi a una convalescenza di sette mesi dalla quale non si è mai davvero ripreso, se ogni volta il suo corpo gli manda segnali d’allarme, che la testa trasforma in guai.

