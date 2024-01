INIZIANO BENE GLI AUSTRALIAN OPEN PER SINNER: SUPERA VAN DE ZANDSCHULP E VA AL 2° TURNO. ORA GLI TOCCA DE JONG – BERRETTINI PERSEGUITATO DALLA SFIGA: INFORTUNIO AL PIEDE DESTRO, SALTA IL MATCH CON TSITSIPAS. IL SUO MANAGER EVANS: "HA IN PROGRAMMA UNA STAGIONE LUNGA, GAREGGIARE QUANDO NON È AL MASSIMO DELLE CONDIZIONI FISICHE SAREBBE RISCHIOSO”

Estratti da gazzetta.it

sinner australian open

Jannik Sinner aveva il compito di servire la prima portata dello Slam: il match d'esordio contro Botic Van de Zandschulp sulla Laver Arena, il campo centrale di Melbourne. Ha rischiato di "scuocerlo" un po', per usare uno dei paragoni culinari a lui cari, poi tutto è filato liscio e ha soddisfatto gli appetiti degli appassionati di tennis. Notte in bianco per gli italiani, secondo turno per Jannik nel primo pomeriggio torrido di Melbourne Park: finsice 6-4 7-5 6-3 con un po' di sofferenza di troppo in 2 ore e 34 minuti.

Niente panico, però: il ritorno in un match ufficiale, il primo del 2024, e con un avversario non certo semplice come il numero 59 del mondo, poteva celare insidie pericolose.

Ma il nuovo Sinner, quello che ha annullato tre match point a Djokovic per portarci a vincere la Davis, ha imparato a gestire i momenti di difficoltà e alzare il livello quando serve gestendo le difficoltà e i punti importanti. Per approdare al 3° turno ora Jannik dovrà superare un altro olandese, Jesper De Jong, numero 148 al mondo, che ha regolato l'argentino Cachin per 3-1 (4-6, 6-2, 6-3, 6-4).

AHI BERRETTINI!

Da gazzetta.it - Estratti

sinner

Nulla da fare. Matteo Berrettini rinuncia agli Australian Open. A causa di un infortunio al piede destro "The Hammer" non sarà protagonista nella seconda giornata del primo Slam della stagione e rimanda ancora il suo rientro in campo: salta il match con Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 7, che sarebbe stata la seconda partita di giornata sulla Rod Laver Arena.

Il team medico ha fatto questa scelta per non mettere a rischio il resto della stagione. Matteo era voluto partire comunque per l’Australia per poter aspettare fino all’ultimo momento prima di prendere una decisione definitiva.

berrettini

"Ha in programma di disputare una stagione lunga quest'anno con molti tornei, gareggiare ora quando non è al massimo delle condizioni fisiche sarebbe rischioso", ha dichiarato il suo manager Richard Evans. A sostituire Berrettini sarà Zizou Bergs.

jannik sinner foto rosito gmt 24 berrettini jannik sinner foto rosito gmt 25