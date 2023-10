INSIGNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - L’EX CAPITANO DEL NAPOLI, COSTRETTO IN TRIBUNA PER L’ENNESIMO INFORTUNIO DURANTE IL MATCH DEL SUO TORONTO CONTRO CINCINNATI, VIENE ACCUSATO DA UN TIFOSO DI “RUBARE LO STIPENDIO”. IL FANTASISTA RISPONDE A MUSO DURO URLANDO: “FUCK YOU! RESPECT!”. E DEVE INTERVENIRE LA MOGLIE JENNY PER PORTARLO VIA – L'AVVENTURA OLTREOCEANO DELL'ATTACCANTE È UN FLOP: POCHISSIMI GOL, MOLTI PROBLEMI FISICI E LITIGI CON L'ALLENATORE. E LA SQUADRA È ULTIMA IN CLASSIFICA – VIDEO

Estratto dell'articolo di www.corrieredellosport.it

lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto

A muso duro con un tifoso che lo stava insultando. Lorenzo Insigne era andato a Toronto per fare la differenza, ma la situazione della squadra canadese in Mls sarebbe addirittura drammatica se nel campionato esistessero le retrocessioni. Ultimi in classifica nella Eastern Conference, già fuori aritmeticamente dalla corsa ai playoff [...]

In casa, nella notte tra sabato e domenica, la sua squadra ospitava la capolista Cincinnati: ci si aspettava una reazione d’orgoglio, che in parte c’è stata, ma è arrivata comunque la sconfitta per 3-2, la 14° nelle ultime 15 partite tra campionato e Leagues Cup. [...]

Insigne ha visto l’ultima partita dalla tribuna, ma quando un tifoso l’ha insultato non è riuscito a trattenere il suo stato d’insofferenza: «F*ck you» e «Respect» gli ha urlato, prima di essere trascinato via a fatica dalla moglie Jenny.

lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 7

L’ex capitano del Napoli, trasferitosi da svincolato nell’estate del 2022 in Canada, ha giocato poco quest’anno in campionato: in 31 giornate ha giocato solo 19 volte, di cui 17 da titolare: a referto 4 gol e 4 assist. Lo scorso giugno era stato esonerato l’allenatore, Bob Bradley, con il club che ha nominato Terry Dunfield, il quale non è riuscito a dare l’inversione di tendenza, anzi.

La squadra è crollata in una drammatica striscia di risultati negativi e non è riuscito a tirarla fuori da questa situazione nemmeno l’altro italiano in forza al Toronto Fc, Federico Bernardeschi: per l’ex juventino 28 presenze, 5 gol e 2 assist. Lui e Insigne avrebbero tra l’altro fatto parte di quel gruppetto di giocatori che a gran voce ha richiesto alla società l’esonero di Bradley.

INSIGNE BERNARDESCHI

Secondo The Athletic, lo scorso 25 agosto l’ex capitano del Napoli avrebbe addirittura lasciato l’allenamento dopo un’accesa discussione con Dunfield, dicendogli che avrebbe deciso lui se giocare o meno la partita successiva contro il Columbus Crew e non lo stesso allenatore. Diverse fonti canadesi hanno poi sostenuto che quando Insigne ha lasciato il campo di allenamento, è stato sentito fare commenti dispregiativi sul Toronto e su come viene trattato diversamente rispetto ad altre stelle della Mls. Prima dell’arrivo di Messi, Lorenzo era il giocatore più pagato del campionato.

lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 6 INSIGNE MOGLIE lorenzo insigne lorenzo insigne lorenzo insigne toronto lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 3 lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 1 lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 2 lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 9 lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 4 lorenzo insigne insulta un tifoso a toronto 5 insigne