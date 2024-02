INTER, ATTENTA A NON PRENDERLA NEL "CHOLO" - STASERA ALLE 21 SIMONE INZAGHI SFIDERA' L'ATLETICO MADRID DI SIMEONE, SUO COMPAGNO AI TEMPI DELLA LAZIO, NEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS - PRIMA DELLA PARTITA CI SARA' UN MINUTO DI SILENZIO PER ANDREAS BREHME, EX TERZINO DELL'INTER SCOMPARSO OGGI - SUGLI SPALTI CI SARA' UN OSPITE D'ECCEZIONE: KANYE WEST, CHE NEL SUO NUOVO ALBUM HA PUBBLICATO DUE BRANI CON I CORI DEI TIFOSI DELLA CURVA NORD NERAZZURRA… - VIDEO

VULTURES 1 OUT NOW pic.twitter.com/nI82SPogEu — ye (@kanyewest) February 14, 2024

simone inzaghi 2

1. VERSO INTER-ATLETICO, INZAGHI: "CI VORRÀ LA VERA INTER, VOGLIAMO RIPETERE IL CAMMINO DELL'ANNO SCORSO IN CHAMPIONS"

ESstratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Torna la Champions League e per l'Inter che in campionato viaggia a vele spiegate è tempo di esame di spagnolo. A San Siro, per l'andata degli ottavi di finale, arriva l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone: "Sarà un ottavo di grandissima difficoltà contro una squadra che ha cambiato modo di giocare, portando qualità nel palleggio e aggressività. Ci vorrà la vera Inter". L'obiettivo però per Simone Inzaghi è uno solo: "Vorremmo ripetere il cammino della passata stagione in Champions League, fino alla finale. Dovremo restare concentrati e lavorare bene".

diego simeone simone inzaghi 1

LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA

Che compagno di squadra era Simeone e che allenatore è diventato?

Sarà un piacere ritrovarlo da avversario dopo essere stato un grande compagno di squadra. Siamo sempre rimasti in contatto senza perderci di vista. Si capiva che sarebbe diventato un grandissimo allenatore e i risultati con l'Atletico parlano chiaro. Da 13 anni è nella stessa società e ha vinto tantissimo. Oltre all'impronta che dà alle squadre, quest'anno è un piacere vedere l'Atletico giocare.

Si può ripetere il cammino europeo dello scorso anno?

Sappiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso vivendo notti magiche con società e tifosi. Vorremmo rifarlo, ma sappiamo che ci sono grandissime squadre con la stessa aspirazione. L'Atletico è una squadra di assoluto valore, con quantità e qualità e una rosa profonda allenata benissimo. Sarà un turno molto complicato, ma ce la giocheremo alla grande sui 180 minuti. San Siro sarà bellissimo e sarà stupendo giocare la sfida, ci vorrà la vera Inter.

L'Atletico ha cambiato pelle rispetto al passato: che versione ti aspetti a San Siro?

simone inzaghi 3

Prevedere la partita non è semplice, l'Atletico nelle ultime partite ha cambiato spesso modo di giocare. Contro il Las Palmas sono stati molto aggressivi, nella Supercoppa spagnola non hanno avuto lo stesso atteggiamento e nemmeno contro Siviglia o Athletic. Sicuramente palleggia di più rispetto al passato e hanno grande tecnica, difficile prevedere come giocherà. Non ho certezze se non che affrontiamo una grande squadra.

diego simeone simone inzaghi 3

[…] Cosa ne pensa di Simeone allenatore?

So quanto è difficile restare a lungo nella stessa società perché noi allenatori siamo giudicati in base ai risultati. E' un allenatore vincente, con grande carisma e mentalità. Non solo, l'Atletico gioca bene a calcio e vuole il dominio del gioco.

Ti piacerebbe diventare il Simeone dell'Inter?

Difficile, l'ho capito negli anni alla Lazio e poi all'Inter. In venti giorni cambiano i giudizi su calciatori e allenatori. Inutile pensare troppo e lavorare tanto sui principi e le idee. Alleno un gruppo fantastico e abbiamo fatto sei mesi al meglio, ma mancano i tre più importanti perché saranno decisivi.

simone inzaghi

[…] Quanto ha influito Eriksson nella vostra scelta di fare gli allenatori?

Sicuramente ha influito per la gestione, per come si relazionava con noi giocatori. Era un ottimo allenatore e un'ottima persona con idee tattiche innovative che gli hanno permesso di vincere. In quella Lazio c'erano tantissimi giocatori che sono diventati ottimi allenatori.

Il vantaggio che cresce in Serie A aiuta in chiave Champions?

la storia instagram di andreas brehme su inter atletico madrid pubblicata prima della sua morte

No, aiuta il percorso. Noi guardiamo solo noi stessi in campionato perché manca ancora tantissimo. Finora abbiamo fatto un ottimo cammino, ma abbiamo visto che in 20 giorni è cambiato tutto e ora abbiamo un discreto vantaggio. Bisognerà restare concentrati anche mentre dormiamo per evitare le insidie. La prossima è l'Atletico. […]

2. BREHME, L'INTER NEL CUORE: TRE ORE PRIMA DI MORIRE LE STORIE INSTAGRAM SUI NERAZZURRI

Estratto da www.gazzetta.it

Andy Brehme ha sempre avuto l'Inter nel cuore. Merito dello scudetto dei record vinto nel 1989 e della Coppa Uefa del 1991. Oggi è morto a 63 a causa di un arresto cardiaco, ma le sue ultime storie Instagram prima di andarsene sono state proprio per i nerazzurri, impegnati nel match di Champions contro l'Atletico Madrid. Un semplice "match day", con tag alle due squadre e un'immagine stilizzata di se stesso in campo negli anni Ottanta, quelli in cui sfrecciava sulla fascia. Niente di eclatante, ma quel che basta per far capire l'amore nei confronti della sua ex squadra e dei tifosi nerazzurri.

LA CURVA NORD MILANO CITATA NELL'ALBUM DI KANYE WEST

3. INTER-ATLETICO MADRID, ANCHE KANYE WEST SARÀ A SAN SIRO. TANTI GLI EX NERAZZURRI IN TRIBUNA

Estratto dell'articolo di Alessio Del Lungo per www.tuttomercatoweb.com

Ci sarà anche Kanye West in tribuna autorità per Inter-Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il rapper e produttore musicale di Chicago ha approfittato del fatto che sabato sarà in concerto a Bologna per andare a vedere i nerazzurri a San Siro. L'artista, tra le altre cose, ha inserito in due brani ("Stars" e "Carnival") del suo ultimo album "Vultures 1", realizzato insieme a Ty Dolla Sign, i cori appositamente cantati da duecento tifosi della Curva Nord nerazzurra. Tra i grandi interisti del passato in tribuna ci saranno Galante, Palacio, Cruz, Pandev e Berti. Previsto ovviamente il sold out con l'incasso che sarà di circa 9 milioni di euro […]

ARTICOLI CORRELATI

kanye west 3 KANYE WEST E I TIFOSI DELL'INTER diego simeone simone inzaghi 2 diego simeone simone inzaghi 4