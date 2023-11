INTER INARRESTABILE! LA SQUADRA DI INZAGHI VINCE ANCHE A BERGAMO: 1-2 CONTRO L’ATALANTA E VOLA A +5 SULLA JUVE - PAVARD ESCE PER UN INFORTUNIO AL GINOCCHIO SINISTRO: ENTRA DARMIAN CHE SI GUADAGNA IL RIGORE REALIZZATO DA CALHANOGLU – A SEGNO ANCHE LAUTARO CON UN TIRO A GIRO MAGISTRALE - SEGNATEVI LE PAROLE DI MAROTTA: "VOGLIAMO FARE DI LAUTARO UN SIMBOLO DELL'INTER"

Nell'undicesima giornata di Serie A, l'Inter vince 2-1 in casa dell'Atalanta e prova la fuga. Al Gewiss Stadium, Calhanoglu sblocca la sfida su calcio di rigore al 40', poi Lautaro raddoppia al 57' con un gran gol. Quattro minuti dopo Scamacca segna su assist di Lookman che ruba palla a Dimarco, ma non basta. I nerazzurri salgono a 28 punti e si portano momentaneamente a +5 sulla Juventus. La Dea di Gasperini, invece, resta a quota 19.

Benjamin Pavard tiene con il fiato sospeso Inzaghi e i tifosi dell'Inter. Dopo la mezzora del primo tempo, in seguito a un contatto in area con Lookman, il ginocchio sinistro del francese ha avuto un trauma. L'ex Bayern Monaco ha urlato dal dolore e i compagni hanno immediatamente chiesto la sostituzione. Pavard ha provato a rientrare in campo, ma ha dovuto alzare bandiera bianca: al suo posto è entrato Darmian che, con un bell'inserimento, si è preso il calcio di rigore dell'1-0. Il francese è tornato negli spogliatoi in barella, ma poi è uscito con un tutore al ginocchio e ha esultato per la rete di Calhanoglu dagli undici metri. L'entità dell'infortunio sarà chiarita dopo gli esami che saranno effettuati nei prossimi giorni.

