Ivan Zazzaroni per corrieredellosport.it

L'aggiornamento. Siamo alle battute finali della partita tra Inter e Juve per Lukaku. Per urgenza di chiarezza, spiego la situazione punto per punto.

1) L'agente di Dusan Vlahovic ha, da giorni, un accordo con il Psg. Ma i francesi accolgono l'attaccante - versando 70 milioni alla Juve - soltanto se riescono a vendere nel giro di poche ore la giovane punta Hugo Ekitike: i tempi per l’uscita di Mbappé - se non rinnovasse - potrebbero essere troppo lunghi.

2) L’offerta della Juve al Chelsea per Lukaku è di 37,5 milioni più 2,5 di bonus. Il club londinese ha l’attaccante a bilancio per 55.

3) Se l’Inter chiude in fretta con il Manchester United per Onana a 55 milioni più 5 è in grado di pareggiare l’offerta della Juve e tenersi Lukaku.

Cosa può augurarsi la Juve? Che il Psg acquisti ugualmente Vlahovic senza attendere che qualcuno si porti via Ekitike. Ma è difficile che lo faccia.

Cosa deve augurarsi l’Inter? Che lo United aggiunga in fretta i 5 milioni che servono a convincere Todd Boehly.

