INTER E NAPOLI: ORA C’E’ DA TREMARE – LE DUE ITALIANE SI QUALIFICANO COME SECONDE: NELL’URNA DI NYON IL RISCHIO DI PRENDERE UNA CORAZZATA È CONCRETO. BAYERN MONACO, REAL MADRID, ARSENAL O CITY I PEGGIORI ABBINAMENTI POSSIBILI. L'OPZIONE MIGLIORE PER MAZZARRI SAREBBE LA REAL SOCIEDAD, MENTRE L'INTER PUÒ SPERARE NEL BORUSSIA - OGGI IN CAMPO IL MILAN (A CACCIA DELLA QUALIFICAZIONE CONTRO IL NEWCASTLE) E LA LAZIO CONTRO L'ATLETICO MADRID...

Da fanpage.it - Estratti

walter mazzarri 9

Il Bayern di Kane tra gli spauracchi delle italiane al sorteggio degli ottavi.

L'Inter e il Napoli hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi di Champions. Il passaggio agli ottavi di finale è in tasca ma, mentre gli azzurri contro il Braga erano già certi del piazzamento (alle spalle dei blancos di Ancelotti), il pareggio per 0-0 a San Siro con la Real Sociedad lascia l'amaro in bocca alla squadra di Simone Inzaghi.

Il motivo? Chiudere in vetta le avrebbe spalancato l'urna delle teste di serie e risparmiato un abbinamento assai pericoloso con una delle big. Basta dare un'occhiata alla griglia delle qualificate, in particolare delle vincitrici dei Gruppi, per toccare con mano le difficoltà di un abbinamento proibitivo.

napoli braga

Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid (solo per l'Inter o eventualmente la Lazio), Manchester City, Barcellona, Borussia Dortmund oppure Paris Saint-Germain, Real Sociedad (solo per il Napoli o eventualmente la Lazio), Atletico Madrid (sempre che mercoledì sera ai biancocelesti non riesca l'impresa di vincere al Wanda Metropolitano) sono le possibili avversarie di Inter, Napoli e (allo stato dei fatti) per la stessa formazione di Maurizio Sarri.

simone inzaghi

Le possibili avversarie dell'Inter: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid (eventuale), Borussia/Paris Saint-Germain.

Le possibili avversarie del Napoli: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Borussia/Paris Saint-Germain, Atletico Madrid (eventuale).

Il gioco degli incastri può cambiare ulteriormente: domani sera nel Gruppo F (ribattezzato il girone della morte) le sfide Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain e Newcastle–Milan possono scombussolare tutto oppure far sì che tutto resti nell'alveo di un furbo quanto cervellotico ‘biscotto' tra tedeschi e francesi per avanzare insieme qualora ai rossoneri (nonostante l'ultimo posto, possono ancora qualificarsi) riesca addirittura il miracolo di vincere in Inghilterra.

simone inzaghi

(...)